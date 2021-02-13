Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Final Sinyallerini Yakıyor! Demet Özdemir Yeni Projesini Açıkladı! Sadece Birkaç Bölüm Kaldı...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde boy göstermeye başlayan Demet Özdemir, önceki dizilerinde son derece hareketli karakterle hayat vermişti. Bu dizide ise sürekli dramatik bir karakteri canlandırdı. Ünlü oyuncunun başarısı ise herkesi kendisine hayran bıraktırdı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir projesi daha olduğunu söyleyen Demet Özdemir, herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapıyor?

Oğuzhan Koç’la beraberliğinin duyulmasının ardından gündemde adından sık sık söz ettiren Demet Özdemir, magazin gündeminde büyük bir yankı uyandırmıştı. Bunun yanı sıra Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle de sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, yeni projesini açıklayınca tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi açıklanan projeyle beraber Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılan başrol oyuncusunun beraberinde finali getirdiğini ifade etti.