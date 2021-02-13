Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Final Sinyallerini Yakıyor! Demet Özdemir Yeni Projesini Açıkladı! Sadece Birkaç Bölüm Kaldı...
TV8 ekranlarının fenomen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir izleyici kitlesiyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin başrollerine Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk hayat veriyor. 25 Aralık 2019 tarihinde yayın hayatına başlayan Doğduğun Ev Kaderindir, pandemi nedeniyle ekranlara kısa bir ara vermiş ve sonrasında yeniden seyirci karşısına geçmişti. Demet Özdemir yeni projesini açıklayınca dizinin final tarihi resmen belli oldu.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde boy göstermeye başlayan Demet Özdemir, önceki dizilerinde son derece hareketli karakterle hayat vermişti. Bu dizide ise sürekli dramatik bir karakteri canlandırdı. Ünlü oyuncunun başarısı ise herkesi kendisine hayran bıraktırdı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir projesi daha olduğunu söyleyen Demet Özdemir, herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapıyor?
Oğuzhan Koç’la beraberliğinin duyulmasının ardından gündemde adından sık sık söz ettiren Demet Özdemir, magazin gündeminde büyük bir yankı uyandırmıştı. Bunun yanı sıra Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle de sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, yeni projesini açıklayınca tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi açıklanan projeyle beraber Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılan başrol oyuncusunun beraberinde finali getirdiğini ifade etti.
13 Şub 2021 - 17:42 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.