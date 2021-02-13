Didem Arslan Yılmaz Son Noktayı Koydu! 38 Gün Süren Çile İtirafla Birlikte Bitti! Gözaltı Ağır Geçecek!
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında şok edici bir olay yaşandı. 38 gündür gündemde olan sahte gelin meselesi nihayet bir açıklığa kavuştu. Milyonlarca kişi uzun süredir sahta gelin olayını takip ediyor ve konunun nasıl bir seyirde olacağını merak ediyordu. Bugün yayınlanan bölümde Didem Arslan Yılmaz olaya son noktayı koydu.
Uzun süredir Türkiye’nin gündeminde olan sahte gelin olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 6 Ocak tarihinde Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvuran Dilek K, kızının bir evlilik çetesinin elinde olduğunu belirtmiş ve ona evine geri dönmesi için çağrıda bulunmuştu. Olayın başlamasının ardından sahte gelin meselesinde son derece şok edici gelişmeler ortaya çıkmıştı.
Sahte gelin Melisay’ın annesi Dilek Hanım, “Damatların hepsi gerçek ama kızım sahte!” sözlerini dile getirmiş ve tüm Türkiye’de büyük bir yankıya neden olmuştu. Yapılan ihbarların ardından canlı yayına katılan Melisay hem annesi hem de mağdur ettiği kişilerle bir bir yüzleşmeye başlamıştı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında sahte gelinlerin tam 45 ilde faaliyet gösterdikleri ve toplam 9 milyon TL para kazandıkları ortaya çıkmıştı.
13 Şub 2021 - 18:00 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.