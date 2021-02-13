Songül Karlı, Müge Anlı'ya Katılmadı ama İtirafı Yankılandı! Kocasıyla Neden Evlendiğini Açıkladı! Reytingler...
Ekranların en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sadece kayıp davalara değil faili meçhul cinayetleri de aydınlatmaya devam ediyor. Bunun yanında ise ünlü şarkıcı Songül Karlı eşinden dolayı Müge anlı ile Tatlı Sert programına katılacağını yaptığı soru cevap hikayeleriyle dile getirmişti. Fakat herhangi bir eğilim göstermemişti.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Songül karlı sadece sosyal hayatını değil aynı zamanda aktif hayatıyla da ilgili paylaşımlar yapıyor. Kısa bir süre önce sütyensiz paylaşımlarıyla gündemde tekrardan yerini aldı. Katıldığı Youtube kanalında çok özel açıklamalar yapan Songül Karlı, eski eşi olan Metin Yüncü hakkında yaptığı açıklamayla milyonlara şok yaşattı.
Son zamanlarda eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı iddialarıyla gündeme gelen Karlı, 2012 yılında yapmış olduğu evlilik programıyla gündemde sık sık yerini almıştı. Ali Eyüpoğlu’nun sorularına içten bir şekilde yanıt veren Karlı, yaşadıklarının perde arkasına da değinmişti. Metin Yüncü ile yaşadıkları ilişkinin neredeyse tüm detaylarına değinen Karlı milyonları şaşkına çevirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.