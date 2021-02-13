Songül Karlı, Müge Anlı'ya Katılmadı ama İtirafı Yankılandı! Kocasıyla Neden Evlendiğini Açıkladı! Reytingler...

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Songül karlı sadece sosyal hayatını değil aynı zamanda aktif hayatıyla da ilgili paylaşımlar yapıyor. Kısa bir süre önce sütyensiz paylaşımlarıyla gündemde tekrardan yerini aldı. Katıldığı Youtube kanalında çok özel açıklamalar yapan Songül Karlı, eski eşi olan Metin Yüncü hakkında yaptığı açıklamayla milyonlara şok yaşattı.

Son zamanlarda eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı iddialarıyla gündeme gelen Karlı, 2012 yılında yapmış olduğu evlilik programıyla gündemde sık sık yerini almıştı. Ali Eyüpoğlu’nun sorularına içten bir şekilde yanıt veren Karlı, yaşadıklarının perde arkasına da değinmişti. Metin Yüncü ile yaşadıkları ilişkinin neredeyse tüm detaylarına değinen Karlı milyonları şaşkına çevirdi.