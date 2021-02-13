Survivor Barış Murat Yağcı Sosyal Medyanın Diline Düştü! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Dalga Konusu Oldu! "Gözlerim ve Kulaklarım Yerinden Çıksa Keşke!"

Survivor 2020 sezonunda yarışmayı ikinci olarak bitiren Barış Murat Yağcı, aylar önce Nisa Bölükbaşı’yla gündeme düşmüş ve ikilinin sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olayların ardından müzik hayatına adım atan Survivor Barış, söylediği şarkıyla beraber uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu yeni bir olayla beraber tekrardan gündeme geldi.

Uzun bir süre önce Nisa Bölükbaşı’na evlenme teklifi eden Barış Murat Yağcı, sosyal medyanın altını üstüne getirmişti. Yaşanan bu durumların ardı arkası kesilmezken Barış Murat Yağcı yeni bir olayla beraber yeniden gündeme geldi. Milyonlarca kişi Survivor Barış’ın o hallerini görünce ünlü ismi eleştiri yağmuruna tuttu.