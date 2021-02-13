Survivor Barış Murat Yağcı Sosyal Medyanın Diline Düştü! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Dalga Konusu Oldu! "Gözlerim ve Kulaklarım Yerinden Çıksa Keşke!"
Survivor 2020 sezonunda yarışmacılar arasında yer alan Barış Murat Yağcı, uzun süredir gündemde yer alıyor. Survivor’ı ikinci olarak bitiren ünlü isim, son zamanlarda müzik sektörüne adım atmış ve yeni bir şarkı çıkaracağını dile getirmişti. Uzun süredir sosyal medya gündemini meşgul eden Barış Murat Yağcı, yaptığı şeyle beraber sosyal medyanın diline düştü. Binlerce kişi o sözlere ardı arkası kesilmeyen yorumlar yaptı.
Survivor 2020 sezonunda yarışmayı ikinci olarak bitiren Barış Murat Yağcı, aylar önce Nisa Bölükbaşı’yla gündeme düşmüş ve ikilinin sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olayların ardından müzik hayatına adım atan Survivor Barış, söylediği şarkıyla beraber uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu yeni bir olayla beraber tekrardan gündeme geldi.
Uzun bir süre önce Nisa Bölükbaşı’na evlenme teklifi eden Barış Murat Yağcı, sosyal medyanın altını üstüne getirmişti. Yaşanan bu durumların ardı arkası kesilmezken Barış Murat Yağcı yeni bir olayla beraber yeniden gündeme geldi. Milyonlarca kişi Survivor Barış’ın o hallerini görünce ünlü ismi eleştiri yağmuruna tuttu.
13 Şub 2021 - 18:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.