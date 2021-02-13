Hande Erçel Cesaret Edip Paylaştı, Sosyal Medya Karıştı! Estetik Yorumları Peş Peşe Geldi! “Artık Bambaşka Biri!”
Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara gelen Hande Erçel’in sosyal medyada her paylaşımı gündem olmaya devam ediyor. Son zamanlarda adı Kerem Bürsin ile sık sık anılan Hande Erçel’in bu sabah yapmış olduğu makyajsız paylaşım ise milyonların tepkisine neden oldu. Makyajsız halini bilindiği üzere her ünlü isim paylaşmıyor fakat Hande Erçel…
27 yaşındaki güzel oyuncu Sen Çal Kapımı dizisindeki Eda karakterine hayat vererek ekranlara geliyor. Dizinin reytingleri her ne kadar düşmüş olsa bile partneri Kerem Bürsin ile uyumları sık sık magazin dünyasında yankı uyandırıyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Hande Erçel, paylaşımlarıyla binlerce etkileşim alıyor.
Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile paylaşımlarıysa magazin gündeme bomba gibi düşüyor. Sevilen oyuncunun her hareketi sevenleri tarafından sık sık Kerem Bürsin’e bağlanıyor. En son Murat Dalkılıç ile uzun bir birliktelik yaşayan Hande Erçel’in ayrılık sebepleri bile Kerem Bürsin ile yakınlaşmaları olmuştu.
13 Şub 2021 - 19:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.