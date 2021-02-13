Hande Erçel Cesaret Edip Paylaştı, Sosyal Medya Karıştı! Estetik Yorumları Peş Peşe Geldi! “Artık Bambaşka Biri!”

27 yaşındaki güzel oyuncu Sen Çal Kapımı dizisindeki Eda karakterine hayat vererek ekranlara geliyor. Dizinin reytingleri her ne kadar düşmüş olsa bile partneri Kerem Bürsin ile uyumları sık sık magazin dünyasında yankı uyandırıyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Hande Erçel, paylaşımlarıyla binlerce etkileşim alıyor.

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile paylaşımlarıysa magazin gündeme bomba gibi düşüyor. Sevilen oyuncunun her hareketi sevenleri tarafından sık sık Kerem Bürsin’e bağlanıyor. En son Murat Dalkılıç ile uzun bir birliktelik yaşayan Hande Erçel’in ayrılık sebepleri bile Kerem Bürsin ile yakınlaşmaları olmuştu.