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- 13 Şub 2021 - 19:41 G: 13 Şub 2021 - 20:27

CZN Burak’a Darbe Üzerine Darbe! Reklamını İyi Yapmıştı Fakat Kapısına Mühür Vuruldu! Perde Arkasındaki Yatan Sır…

Sosyal medya fenomeni olan CZN Burak İstanbul’da açtığı şubeden sonra Dubai’de hayranları için restoran açmıştı. Fakat bugün gelen iddialara göre CZN Burak’ın Dubai’de bin bir emekle açtığı restorana mühür vuruldu. Bu haberin yayılmasının hemen arkasından binlerce CZN Burak hayranı neden kapatıldığını araştırmayı başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Haberler Ankara olarak CZN Burak’ın restoranın neden kapatıldığını araştırdık ve bir haber hazırladık. Haberimizin içerisinden CZN Burak’ın restoranın neden kapatıldığını kolayca öğrenebilirsiniz. 20 milyonu aşkın takipçine büyük bir şok yaşatan CZN Burak’ın Dubai’de Burc Halife'ye fotoğrafını yansıtarak açtığı restoranın kapatılmasının arkasındaki nedeni…

Sosyal medyada CZN Burak lakaplıyla bilinen ünü sosyal medya fenomeni giderek büyümeye devam ediyor. Hatay Medeniyetler Sofrası ünlü restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanarak restoranından ve hayatından videolar çekerek paylaşımlar yapıyor.

13 Şub 2021 - 19:41 Ankara- Magazin

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