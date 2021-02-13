Sefirin Kızı Dizisinin Sevilmeyen İsmin Estetikleri Ortaya Çıktı! Görenler ‘Yok Artık’ Dedi! Bir Estetik Bile…
STAR TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Menekşe rolüyle akıllara kazının Tülin Ece ya da Tülin Yazkan, yaptırdığı estetikle şok yaşattı. Kısa bir süre önce diziden ayrılan Tülin Yazkan akıllarda kötü bir karakter olarak kalmıştı. Diziden ayrılmasına ise belli bir kitle çok sevinmişti. Bunun yanında yaptırdığı estetik, dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı…
Geçtiğimiz yıllarda adı Engin Akyürek ile aşk dedikodularına karışan Tülin Yazkan Sefirin Kızı dizisinde başarıyla büyük bir takdir toplamıştı. Oyunculuğunun aynında güzelliğiyle de ön plana çıkan Tülin Yazkan, sosyal medyada ilgiyle takip edilen ünlüler arasında yerini alıyor. Sevilen isim sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.
Hayran kitlesine sahip olan Tülin Yazkan kısa bir süre önce ailesinin rızasıyla soy ismini Ece olarak değiştirmişti. Oynadığı karakterlerden dolayı sosyal çevresi tarafından farklı anılan Tülin Yazkan ailesinin soy ismiyle anılmak istemediği iddiaları ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine birçok takipçisi şaşırmış ve aldığı karara saygı duymuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.