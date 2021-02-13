Sefirin Kızı Dizisinin Sevilmeyen İsmin Estetikleri Ortaya Çıktı! Görenler ‘Yok Artık’ Dedi! Bir Estetik Bile…

Geçtiğimiz yıllarda adı Engin Akyürek ile aşk dedikodularına karışan Tülin Yazkan Sefirin Kızı dizisinde başarıyla büyük bir takdir toplamıştı. Oyunculuğunun aynında güzelliğiyle de ön plana çıkan Tülin Yazkan, sosyal medyada ilgiyle takip edilen ünlüler arasında yerini alıyor. Sevilen isim sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.

Hayran kitlesine sahip olan Tülin Yazkan kısa bir süre önce ailesinin rızasıyla soy ismini Ece olarak değiştirmişti. Oynadığı karakterlerden dolayı sosyal çevresi tarafından farklı anılan Tülin Yazkan ailesinin soy ismiyle anılmak istemediği iddiaları ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine birçok takipçisi şaşırmış ve aldığı karara saygı duymuştu.