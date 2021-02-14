14 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 14 Şubat 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ!

Ankara ilinde elektrik işlerinden sorumlu olan birim EDAŞ, halkın elektrik kesintilerinden etkilenmemesi adına bakım ve onarım çalışmaları yapmaya devam ediyor. Mevsimlerden kış olması da elektrik tellerinde sık sık arızaların ortaya çıkmasına neden oluyor. Fakat EDAŞ, Bu arızaları önceden tespit ederek hem onarım hem de hasarlı olan sistemler için bakım çalışmaları yapıyor. Bu yüzden Ankara’da ara ara elektrik kesintileri meydana geliyor.

EDAŞ, Ankaralı vatandaşların elektrik hizmetlerinden kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde faydalanması için sık sık çalışmalar yapmaya devam ediyor. Fakat bu çalışmalar beraberinde elektrik kesintilerini getiriyor. Kesintiler meydana gelince halk, “Bugün elektrikler kesilecek mi?”, “14 Şubat Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak mı?”, “Ankara’da elektrik ne zaman gelecek?” sorgularına yanıt arıyor.