14 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara’da bakım ve onarım çalışmalarının artmasının ardından milyonlarca kişi son derece zorlu bir sürecin içerisine girdi. Elektrik kesintilerinin artmasıyla beraber Ankaralılar, “Bugün elektrikler kesilecek mi?”, “14 Şubat Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak mı?”, “Ankara’da elektrik ne zaman gelecek?” sorgularına yanıt aramaya başladı. İşte 14 Şubat 2021 Ankara elektrik kesintileri…
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Ankara ilinde elektrik işlerinden sorumlu olan birim EDAŞ, halkın elektrik kesintilerinden etkilenmemesi adına bakım ve onarım çalışmaları yapmaya devam ediyor. Mevsimlerden kış olması da elektrik tellerinde sık sık arızaların ortaya çıkmasına neden oluyor. Fakat EDAŞ, Bu arızaları önceden tespit ederek hem onarım hem de hasarlı olan sistemler için bakım çalışmaları yapıyor. Bu yüzden Ankara’da ara ara elektrik kesintileri meydana geliyor.
EDAŞ, Ankaralı vatandaşların elektrik hizmetlerinden kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde faydalanması için sık sık çalışmalar yapmaya devam ediyor. Fakat bu çalışmalar beraberinde elektrik kesintilerini getiriyor. Kesintiler meydana gelince halk, “Bugün elektrikler kesilecek mi?”, “14 Şubat Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak mı?”, “Ankara’da elektrik ne zaman gelecek?” sorgularına yanıt arıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.