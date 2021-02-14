Gönül Dağı Dizisinde O İsim Ayrılıyor, İzleyenler Göbek Atıyor! Sonunda Beklenen Haber Geldi! Çocuklar Bile Farkında…
TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri seyircisine farklı bir hikaye sunan Gönül Dağı dizisinde yaşananlar seyircinin şok yaşamasına neden oldu. 16. Bölümüyle geceye damgasını vuran dizide o ismin gerçek yüzünü çocuklar bile anladı. Ruhi Sarı’nın hayat verdiği Fikret karakterinin gerçek yüzü ortaya çıkınca seyirci adeta sevinçten göbek attı.
Diziye girişiyle milyonlarca izleyiciye tokat etkisi yaratan Fikret karısını tekrar elde edebilmek için elinden geleni arkasına koymamıştı. Fikret karakterinin diziye girişinden itibaren Zahide’nin hayal kırıklığı da bitmek bilmedi. Sevilen dizinden ayrılık sinyalleri ise Fikret karakteri için yakılmaya başlandı.
Fikret’in sevgilisiyle konuştuğunu duyan çocuklar, sevilen karakter Sefer’in arabasına doğru koşarak gittiler. Babalarının yaptığı kötülüğü kalbine kazıyacak olan çocuklar evden gizlice çıkmış ve annelerine gitmek istemişlerdi. Sefer’de çocukları aldığı gibi annelerine götürmüştü. Her bölümde Sefer’i daha çok seven izleyici bu bölümde Sefer için adeta kalbini bıraktı.
14 Şub 2021 - 10:43 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.