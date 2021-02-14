ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Şubat 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!

Ankara 14 Şubat 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ!

İnsanların en temel yaşam kaynaklarından birisi olan su, kesintiye uğradı zaman halkın sıkıntı yaşamasına sebebiyet veriyor. Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar ise yapılacak bakım ve onarım çalışmalarının hangi ilçelerde ve ne zaman yapılacağını araştırarak, kesintilerin olacağı zaman tedbirlerini alacaklarını ifade ediyor.

Ankaralılar son zamanlarda Google gibi arama motorlarında, “14 Şubat Ankara’da sular ne zaman gelecek?”, “Ankara’da sular saat kaçta gelecek?” sorgularına sık sık yanıt aramaya başladı. ASKİ, resmi web sitesinde yayımladığı genelgeyle beraber vatandaşlara Ankara’nın hangi ilçelerinde ve saat kaçta su kesintisi yaşanacağını belirtti.