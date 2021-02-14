ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Şubat 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!
Su sistemlerinde meydana gelen arızaların ardından Ankara ilinde yaşayan vatandaşlar 14 Şubat 2021 tarihinde herhangi bir bakım ve onarım çalışmasının yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Son zamanlarda ASKİ sık sık bakım ve onarım çalışması yapmasıyla beraber vatandaşların, “14 Şubat Ankara’da sular ne zaman gelecek?”, “Ankara’da sular saat kaçta gelecek?” sorgularına yayınladığı genelgeyle beraber cevap verdi.
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İnsanların en temel yaşam kaynaklarından birisi olan su, kesintiye uğradı zaman halkın sıkıntı yaşamasına sebebiyet veriyor. Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar ise yapılacak bakım ve onarım çalışmalarının hangi ilçelerde ve ne zaman yapılacağını araştırarak, kesintilerin olacağı zaman tedbirlerini alacaklarını ifade ediyor.
Ankaralılar son zamanlarda Google gibi arama motorlarında, “14 Şubat Ankara’da sular ne zaman gelecek?”, “Ankara’da sular saat kaçta gelecek?” sorgularına sık sık yanıt aramaya başladı. ASKİ, resmi web sitesinde yayımladığı genelgeyle beraber vatandaşlara Ankara’nın hangi ilçelerinde ve saat kaçta su kesintisi yaşanacağını belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.