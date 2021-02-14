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- 14 Şub 2021 - 11:00 G: 14 Şub 2021 - 11:07

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Şubat 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!

Su sistemlerinde meydana gelen arızaların ardından Ankara ilinde yaşayan vatandaşlar 14 Şubat 2021 tarihinde herhangi bir bakım ve onarım çalışmasının yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Son zamanlarda ASKİ sık sık bakım ve onarım çalışması yapmasıyla beraber vatandaşların, “14 Şubat Ankara’da sular ne zaman gelecek?”, “Ankara’da sular saat kaçta gelecek?” sorgularına yayınladığı genelgeyle beraber cevap verdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

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İnsanların en temel yaşam kaynaklarından birisi olan su, kesintiye uğradı zaman halkın sıkıntı yaşamasına sebebiyet veriyor. Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar ise yapılacak bakım ve onarım çalışmalarının hangi ilçelerde ve ne zaman yapılacağını araştırarak, kesintilerin olacağı zaman tedbirlerini alacaklarını ifade ediyor.

Ankaralılar son zamanlarda Google gibi arama motorlarında, “14 Şubat Ankara’da sular ne zaman gelecek?”, “Ankara’da sular saat kaçta gelecek?” sorgularına sık sık yanıt aramaya başladı. ASKİ, resmi web sitesinde yayımladığı genelgeyle beraber vatandaşlara Ankara’nın hangi ilçelerinde ve saat kaçta su kesintisi yaşanacağını belirtti.

14 Şub 2021 - 11:00 Ankara- Yaşam

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