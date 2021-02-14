İbo Show'a Katıldı, ‘Ölümsüz Olduğu Ortaya Çıktı!’ Yıllar Önceki Haliyle Resmen Aynı! "Ben Yaşlandım Bu Adam Aynı Kaldı!"

Hemen hemen 9 yıl gibi bir aradan sonra ekranlarda yeniden boy göstermeye başlayan İbo Show’un dün akşamki konukları Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege oldu. Son derece renkli anların yaşandığı İbo Show’da o ismin yıllara meydan okumuş olması dikkatlerden kaçmadı. Milyonlarca kişi ünlü ismi yakın takibe alarak sosyal medyada birçok paylaşım yaptı.

İbo Show’un yeni bölümlerine gelen konuklar her hafta olduğu gibi bu haftada ekranlarda yankı uyandırdı. Son derece renkli ve nostaljik anların yaşandığı programda adeta 1990’lı yıllara yeniden gidildi. Ünlü isimler birbirinden güzel parçalarını seslendirerek, izleyicinin kulağındaki pası sildi. O ismin ölümsüzlüğü bulmuşçasına hala genç ve yakışıklı olması ise dikkatlerden kaçmadı.