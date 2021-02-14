Hande Erçel 6 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medyada Linç Üstüne Linç Yedi! "Bizler Ekmek Bulamıyoruz, Utanmıyor Musunuz?"
Uzun süredir en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Hande Erçel, magazin gündeminde aktif bir şekilde yer alıyor. Giydiği kıyafetlerle, paylaşımlarıyla ve sözleriyle adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncunun geçtiğimiz gün giydiği kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı. Milyonlarca kişi Hande Erçel’in kıyafetinin fiyatını öğrenmesinin ardından sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu. O kıyafetin değeri tamı tamına…
Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Hande Erçel, performansının ardından ekranların en çok sevilen isimlerinden birisi olmuş ve hakkında birçok iddianın çıkmasına sebebiyet vermişti. Hande Erçel, dizideki partneri Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddialarının ardından gündemde uzun süre yer almıştı. Fakat ünlü oyuncunun bu seferki konusu oldukça farklı oldu. Geçtiğimiz günlerde giydiği kıyafetinin fiyatı, akıllara durgunluk verdi.
Çok genç bir oyuncu olan Hande Erçel, elde ettiği başarılarının ardından tüm dikkatleri üzerine çekerek milyonlarca takipçi kazandı. Sen Çal Kapımı dizisinin ardından sosyal medyada en çok etkileşime sahip olan Hande Erçel’in o kıyafeti tüm dengeleri değiştirdi. Ünlü oyuncunun göz alıcı güzelliğinin yanı sıra giydiği o kıyafetle de mercek altına alınması, değişen dengelerin göstergesi oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.