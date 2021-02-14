Hande Erçel 6 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medyada Linç Üstüne Linç Yedi! "Bizler Ekmek Bulamıyoruz, Utanmıyor Musunuz?"

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Hande Erçel, performansının ardından ekranların en çok sevilen isimlerinden birisi olmuş ve hakkında birçok iddianın çıkmasına sebebiyet vermişti. Hande Erçel, dizideki partneri Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddialarının ardından gündemde uzun süre yer almıştı. Fakat ünlü oyuncunun bu seferki konusu oldukça farklı oldu. Geçtiğimiz günlerde giydiği kıyafetinin fiyatı, akıllara durgunluk verdi.

Çok genç bir oyuncu olan Hande Erçel, elde ettiği başarılarının ardından tüm dikkatleri üzerine çekerek milyonlarca takipçi kazandı. Sen Çal Kapımı dizisinin ardından sosyal medyada en çok etkileşime sahip olan Hande Erçel’in o kıyafeti tüm dengeleri değiştirdi. Ünlü oyuncunun göz alıcı güzelliğinin yanı sıra giydiği o kıyafetle de mercek altına alınması, değişen dengelerin göstergesi oldu.