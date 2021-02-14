Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Şub 2021 - 13:53 G: 14 Şub 2021 - 14:08

Hande Erçel 6 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medyada Linç Üstüne Linç Yedi! "Bizler Ekmek Bulamıyoruz, Utanmıyor Musunuz?"

Uzun süredir en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Hande Erçel, magazin gündeminde aktif bir şekilde yer alıyor. Giydiği kıyafetlerle, paylaşımlarıyla ve sözleriyle adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncunun geçtiğimiz gün giydiği kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı. Milyonlarca kişi Hande Erçel’in kıyafetinin fiyatını öğrenmesinin ardından sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu. O kıyafetin değeri tamı tamına…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Hande Erçel, performansının ardından ekranların en çok sevilen isimlerinden birisi olmuş ve hakkında birçok iddianın çıkmasına sebebiyet vermişti. Hande Erçel, dizideki partneri Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddialarının ardından gündemde uzun süre yer almıştı. Fakat ünlü oyuncunun bu seferki konusu oldukça farklı oldu. Geçtiğimiz günlerde giydiği kıyafetinin fiyatı, akıllara durgunluk verdi.

Çok genç bir oyuncu olan Hande Erçel, elde ettiği başarılarının ardından tüm dikkatleri üzerine çekerek milyonlarca takipçi kazandı. Sen Çal Kapımı dizisinin ardından sosyal medyada en çok etkileşime sahip olan Hande Erçel’in o kıyafeti tüm dengeleri değiştirdi. Ünlü oyuncunun göz alıcı güzelliğinin yanı sıra giydiği o kıyafetle de mercek altına alınması, değişen dengelerin göstergesi oldu.

14 Şub 2021 - 13:53 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seren Serengil, Hande Erçel'in Yolundan Yürüyor! Yeni Ekmek Kapısı Ocak Söndürecek! Sadece 2 Avukatla Milyonlara... mask
Seren Serengil, Hande Erçel'in Yolundan Yürüyor! Yeni Ekmek Kapısı Ocak Söndürecek! Sadece 2 Avukatla Milyonlara...
Survivor'da Gönüllüler Takımında Adeta Kıyamet Başladı! Birinin Bacağı Yandı, Birinin Kafasına Baraka Uçtu! Neler Oluyor? mask
Survivor'da Gönüllüler Takımında Adeta Kıyamet Başladı! Birinin Bacağı Yandı, Birinin Kafasına Baraka Uçtu! Neler Oluyor?
Serdar Ortaç Yeni Arabasıyla Milyonları Kıskandırdı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! "Hayal mi Gerçek mi?" mask
Serdar Ortaç Yeni Arabasıyla Milyonları Kıskandırdı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! "Hayal mi Gerçek mi?"
Seren Serengil ve Mustafa Tohma Aşkı Bitiyor Mu? O Hamle Evlilik Yolunun Önüne Geçti! Mustafa Tohma'nın Suçu Ne? mask
Seren Serengil ve Mustafa Tohma Aşkı Bitiyor Mu? O Hamle Evlilik Yolunun Önüne Geçti! Mustafa Tohma'nın Suçu Ne?
Mehmet Ali Erbil'in Kızından Sansürsüz Paylaşıma Tokat Gibi Cevap! Fiziğiyle Gündeme Gelmişti, Cevabı Gecikmedi! "Bayılıyorsunuz..." mask
Mehmet Ali Erbil'in Kızından Sansürsüz Paylaşıma Tokat Gibi Cevap! Fiziğiyle Gündeme Gelmişti, Cevabı Gecikmedi! "Bayılıyorsunuz..."
Seren Serengil'den O Spikere Şok Açıklama! Arto Müdahale Etti, Serengil Dinlemedi! Stüdyo Karıştı... mask
Seren Serengil'den O Spikere Şok Açıklama! Arto Müdahale Etti, Serengil Dinlemedi! Stüdyo Karıştı...
İbo Show'a Katıldı, ‘Ölümsüz Olduğu Ortaya Çıktı!’ Yıllar Önceki Haliyle Resmen Aynı! "Ben Yaşlandım Bu Adam Aynı Kaldı!" mask
İbo Show'a Katıldı, ‘Ölümsüz Olduğu Ortaya Çıktı!’ Yıllar Önceki Haliyle Resmen Aynı! "Ben Yaşlandım Bu Adam Aynı Kaldı!"
Seren Serengil Resmen İfşalandı! Ağzıyla İtiraf Etti! O Paylaşımların Sebebi... mask
Seren Serengil Resmen İfşalandı! Ağzıyla İtiraf Etti! O Paylaşımların Sebebi...
CZN Burak’a Darbe Üzerine Darbe! Reklamını İyi Yapmıştı Fakat Kapısına Mühür Vuruldu! Perde Arkasındaki Yatan Sır… mask
CZN Burak’a Darbe Üzerine Darbe! Reklamını İyi Yapmıştı Fakat Kapısına Mühür Vuruldu! Perde Arkasındaki Yatan Sır…
Hande Erçel Cesaret Edip Paylaştı, Sosyal Medya Karıştı! Estetik Yorumları Peş Peşe Geldi! “Artık Bambaşka Biri!” mask
Hande Erçel Cesaret Edip Paylaştı, Sosyal Medya Karıştı! Estetik Yorumları Peş Peşe Geldi! “Artık Bambaşka Biri!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor'da Gönüllüler Takımında Adeta Kıyamet Başladı! Birinin Bacağı Yandı, Birinin Kafasına Baraka Uçtu! Neler Oluyor? mask
Survivor'da Gönüllüler Takımında Adeta Kıyamet Başladı! Birinin Bacağı Yandı, Birinin Kafasına Baraka Uçtu! Neler Oluyor?
Serdar Ortaç Yeni Arabasıyla Milyonları Kıskandırdı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! "Hayal mi Gerçek mi?" mask
Serdar Ortaç Yeni Arabasıyla Milyonları Kıskandırdı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! "Hayal mi Gerçek mi?"
Pandemi Yenimahalle'de sevgiye engel olamadı mask
Pandemi Yenimahalle'de sevgiye engel olamadı
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresi yapıldı! Burak Yıldız güven tazeledi mask
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresi yapıldı! Burak Yıldız güven tazeledi
Seren Serengil ve Mustafa Tohma Aşkı Bitiyor Mu? O Hamle Evlilik Yolunun Önüne Geçti! Mustafa Tohma'nın Suçu Ne? mask
Seren Serengil ve Mustafa Tohma Aşkı Bitiyor Mu? O Hamle Evlilik Yolunun Önüne Geçti! Mustafa Tohma'nın Suçu Ne?
Hande Erçel 6 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medyada Linç Üstüne Linç Yedi! "Bizler Ekmek Bulamıyoruz, Utanmıyor Musunuz?" mask
Hande Erçel 6 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medyada Linç Üstüne Linç Yedi! "Bizler Ekmek Bulamıyoruz, Utanmıyor Musunuz?"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL