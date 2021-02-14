Seren Serengil ve Mustafa Tohma Aşkı Bitiyor Mu? O Hamle Evlilik Yolunun Önüne Geçti! Mustafa Tohma'nın Suçu Ne?
Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Seren Serengil, yaptığı paylaşımlar ve yer aldığı programdaki sözleriyle beraber gündemde uzun uzun yer almaya devam ediyor. Mustafa Tohma’yla güzel bir birliktelik yürüten Seren Serengil, dün akşam sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çeken Seren Serengil, ayrılık çanlarını resmen çaldırdı. O hamle evlilik serüveninin önüne geçti…
Söylemezsem Olmaz programının sunucu koltuğunda oturan Seren Serengil, dün akşam sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla beraber ekranlarda büyük bir yankı uyandırdı. Binlerce kişi Seren Serengil’in o paylaşımının ardından Mustafa Tohma’yla aralarında bir sorun olduğunu dile getirdi. Ünlü sunucunun sevgilisi hakkında söylediği şeyler değişen dengelerin habercisi oldu. Peki, Mustafa Tohma’nın suçu ne?
Söylemezsem Olmaz programının sunucu koltuğunda oturan Seren Serengil, dün akşam sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla beraber ekranlarda büyük bir yankı uyandırdı. Binlerce kişi Seren Serengil’in o paylaşımının ardından Mustafa Tohma’yla aralarında bir sorun olduğunu dile getirdi. Ünlü sunucunun sevgilisi hakkında söylediği şeyler değişen dengelerin habercisi oldu. Peki, Mustafa Tohma’nın suçu ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.