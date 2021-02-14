Seren Serengil ve Mustafa Tohma Aşkı Bitiyor Mu? O Hamle Evlilik Yolunun Önüne Geçti! Mustafa Tohma'nın Suçu Ne?

Söylemezsem Olmaz programının sunucu koltuğunda oturan Seren Serengil, dün akşam sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla beraber ekranlarda büyük bir yankı uyandırdı. Binlerce kişi Seren Serengil’in o paylaşımının ardından Mustafa Tohma’yla aralarında bir sorun olduğunu dile getirdi. Ünlü sunucunun sevgilisi hakkında söylediği şeyler değişen dengelerin habercisi oldu. Peki, Mustafa Tohma’nın suçu ne?

Söylemezsem Olmaz programının sunucu koltuğunda oturan Seren Serengil, dün akşam sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla beraber ekranlarda büyük bir yankı uyandırdı. Binlerce kişi Seren Serengil’in o paylaşımının ardından Mustafa Tohma’yla aralarında bir sorun olduğunu dile getirdi. Ünlü sunucunun sevgilisi hakkında söylediği şeyler değişen dengelerin habercisi oldu. Peki, Mustafa Tohma’nın suçu ne?