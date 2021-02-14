AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresi yapıldı! Burak Yıldız güven tazeledi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı kongrede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatih Şahin ve Lütfiye Selva Çam eşliğinde, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan yardımcısı ve Düzce Milletvekili Sn. Ayşe Keşir, Ankara Koordinatörü Sn. Halis Dalkılıç, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK ve MKYK Üyeleri, Ankara Milletvekilleri Sn. Zeynep Yıldız, Sn. Emrullah İşler, Sn. Orhan Yegin, Sn. Arife Polat Düzgün, Sn. Hacı Turan, Sn. Nevzat Ceylan, AK Parti Ankara Ana Kademe İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları da hazır bulundu.

Kongrede Uluslararası Öğrenciler, Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve Ankara’da ikamet edengençler tarafından da yoğun ilgi gördü..

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarının öne çıktığı kongrede önümüzdeki ilk genel ve yerel seçimlerinde AK Belediyeciliğin daha etkin kullanılacağı sözü verildi.

‘Bir İz Bırak Ankara’

Güven tazeleyen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız’ın basın mensupları için ayrılan özel bölümde şu ifadeleri dikkat çekti “İki günü eşit olan ziyandadır” sözünün yolumuzun ilk adımı biliyor, Çıktığımız bu meşakkatli yolun gereklerini yerine getiriyor ve en önemlisi gönüllerde iz bırakmaya devam ediyoruz. Bu sebeple kongre mottomuzuBir İz Bırak olarak belirledik.” dedi.