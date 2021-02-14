Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Şub 2021 - 14:22 G: 14 Şub 2021 - 14:23

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresi yapıldı! Burak Yıldız güven tazeledi

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresi Cuma günü Altındağ Kapalı Spor salonunda büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı kongrede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatih Şahin ve Lütfiye Selva Çam eşliğinde, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan yardımcısı ve Düzce Milletvekili Sn. Ayşe Keşir, Ankara Koordinatörü Sn. Halis Dalkılıç, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK ve MKYK Üyeleri, Ankara Milletvekilleri Sn. Zeynep Yıldız, Sn. Emrullah İşler, Sn. Orhan Yegin, Sn. Arife Polat Düzgün, Sn. Hacı Turan, Sn. Nevzat Ceylan, AK Parti Ankara Ana Kademe İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları da hazır bulundu.

Kongrede Uluslararası Öğrenciler, Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve Ankara’da ikamet edengençler tarafından da yoğun ilgi gördü..

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarının öne çıktığı kongrede önümüzdeki ilk genel ve yerel seçimlerinde AK Belediyeciliğin daha etkin kullanılacağı sözü verildi.

Bir İz Bırak Ankara’

Güven tazeleyen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız’ın basın mensupları için ayrılan özel bölümde şu ifadeleri dikkat çekti “İki günü eşit olan ziyandadır” sözünün yolumuzun ilk adımı biliyor, Çıktığımız bu meşakkatli yolun gereklerini yerine getiriyor ve en önemlisi gönüllerde iz bırakmaya devam ediyoruz. Bu sebeple kongre mottomuzuBir İz Bırak olarak belirledik.” dedi.

14 Şub 2021 - 14:22 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seren Serengil ve Mustafa Tohma Aşkı Bitiyor Mu? O Hamle Evlilik Yolunun Önüne Geçti! Mustafa Tohma'nın Suçu Ne? mask
Seren Serengil ve Mustafa Tohma Aşkı Bitiyor Mu? O Hamle Evlilik Yolunun Önüne Geçti! Mustafa Tohma'nın Suçu Ne?
Hande Erçel 6 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medyada Linç Üstüne Linç Yedi! "Bizler Ekmek Bulamıyoruz, Utanmıyor Musunuz?" mask
Hande Erçel 6 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medyada Linç Üstüne Linç Yedi! "Bizler Ekmek Bulamıyoruz, Utanmıyor Musunuz?"
Mehmet Ali Erbil'in Kızından Sansürsüz Paylaşıma Tokat Gibi Cevap! Fiziğiyle Gündeme Gelmişti, Cevabı Gecikmedi! "Bayılıyorsunuz..." mask
Mehmet Ali Erbil'in Kızından Sansürsüz Paylaşıma Tokat Gibi Cevap! Fiziğiyle Gündeme Gelmişti, Cevabı Gecikmedi! "Bayılıyorsunuz..."
Savaşçı Dizisi Yeniden Yazılıyor! Tamer Karadağlı Resmen Duyurdu! Yangıları Geride Bıraktı, İşte O Geliyor! mask
Savaşçı Dizisi Yeniden Yazılıyor! Tamer Karadağlı Resmen Duyurdu! Yangıları Geride Bıraktı, İşte O Geliyor!
Survivor Yarışması Taktik Değiştirdi! Acun Ilıcalı'dan Şok Hamle Geldi! Reytingleri Yükseltmek İçin Oyunlarda... mask
Survivor Yarışması Taktik Değiştirdi! Acun Ilıcalı'dan Şok Hamle Geldi! Reytingleri Yükseltmek İçin Oyunlarda...
Seren Serengil'den O Spikere Şok Açıklama! Arto Müdahale Etti, Serengil Dinlemedi! Stüdyo Karıştı... mask
Seren Serengil'den O Spikere Şok Açıklama! Arto Müdahale Etti, Serengil Dinlemedi! Stüdyo Karıştı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL