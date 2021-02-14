Serdar Ortaç Yeni Arabasıyla Milyonları Kıskandırdı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! "Hayal mi Gerçek mi?"

Uzun süredir gündemde yer alan isimlerden birisi olan Serdar Ortaç, maddi sıkıntılar yaşadığını ifade etmişti. Hatta öyle ki araba kullanmadığını ve ulaşımını bisikletle yaptığını söylemişti. Fakat geçtiğimiz haftalarda bir benzin istasyonunda sevgilisi Seçil Gür’le beraber görüntülenen Serdar Ortaç’ın altındaki araba tüm dengeleri değiştirmişti. Ünlü şarkıcı arabanın kardeşinin hediyesi olduğunu ifade etmişti. Serdar Ortaç yeni araba aldı!

Magazin gündeminde sık sık ele alınan Serdar Ortaç’ın yeni projesi, yavaş yavaş toparlanmasına sebebiyet verdi. Şarkıcılık mesleğinin yanı sıra son zamanlarda oyunculukta yapmaya başlayan ünlü şarkıcı, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Maddi durumunun kötü olduğunu dile getiren Serdar Ortaç’ın yeni projeleri beraberinde yenilikleri getirdi. Serdar Ortaç aldığı son model ve oldukça pahalı olan arabasını sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımı görenler ise “Hayal mi gerçek mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı.