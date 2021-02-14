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- 14 Şub 2021 - 15:05 G: 14 Şub 2021 - 15:21

Serdar Ortaç Yeni Arabasıyla Milyonları Kıskandırdı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! "Hayal mi Gerçek mi?"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda maddi sıkıntılarından ötürü tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar Ortaç, yeni bir arabaya binmiş ve o arabanın kardeşinin hediyesi olduğunu söylemişti. Ünlü şarkıcı daha dün yeni arabasının fotoğrafını paylaştı. Son model ve lüks olan arabanının fiyatını öğrenenler ise şaşkınlıklarına engel olamadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Uzun süredir gündemde yer alan isimlerden birisi olan Serdar Ortaç, maddi sıkıntılar yaşadığını ifade etmişti. Hatta öyle ki araba kullanmadığını ve ulaşımını bisikletle yaptığını söylemişti. Fakat geçtiğimiz haftalarda bir benzin istasyonunda sevgilisi Seçil Gür’le beraber görüntülenen Serdar Ortaç’ın altındaki araba tüm dengeleri değiştirmişti. Ünlü şarkıcı arabanın kardeşinin hediyesi olduğunu ifade etmişti. Serdar Ortaç yeni araba aldı!

Magazin gündeminde sık sık ele alınan Serdar Ortaç’ın yeni projesi, yavaş yavaş toparlanmasına sebebiyet verdi. Şarkıcılık mesleğinin yanı sıra son zamanlarda oyunculukta yapmaya başlayan ünlü şarkıcı, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Maddi durumunun kötü olduğunu dile getiren Serdar Ortaç’ın yeni projeleri beraberinde yenilikleri getirdi. Serdar Ortaç aldığı son model ve oldukça pahalı olan arabasını sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımı görenler ise “Hayal mi gerçek mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

14 Şub 2021 - 15:05 Ankara- Magazin

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