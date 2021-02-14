Survivor'da Gönüllüler Takımında Adeta Kıyamet Başladı! Birinin Bacağı Yandı, Birinin Kafasına Baraka Uçtu! Neler Oluyor?
Survivor 2021 sezonunda son derece garip olaylar yaşanmaya devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler konseptinde olan yarışma programının son bölümünde yaşanan olaylar resmen kıyametin başlangıcı oldu. Gönüllüler adasında yaşanan kargaşa akıllara durgunluk verdi. Takım ise yaşanan bu olayların arkasında yatan gerçeği bir bir açıkladı. Milyonlarca kişi yaşanan olayların ardından üzüntülerine engel olamadı.
Tv8 ekranlarının en çok izlenen programlarından birisi olan Survivor, yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Binlerce kişi yayınlanan yeni bölümleri büyük bir merakla izlerken beklenmeyen olayların yaşanması heyecanları doruklara çıkartıyor. Survivor’ın yayınlanan son bölümünde Gönüllüler adasında son derece garip olaylar yaşandı. Neredeyse ada başlarına yıkılıyordu. Sebebi ise…
Son zamanlarda performanslarında ciddi anlamda düşüş görülen Gönüllüler takımında garip olaylar yaşanmaya devam ediyor. Programın son bölümünde nihayet dokunulmazlık oyununu kazanan takım, ekranlarda büyük bir yankı uyandırdı. Bu galibiyetin ardından sosyal medya kullanıcıları, “Sonunda!” yorumlarını dile getirdi. Fakat Gönüllüler adasında yaşanan o olay tüm dengeleri değiştirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.