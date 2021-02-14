Survivor'da Gönüllüler Takımında Adeta Kıyamet Başladı! Birinin Bacağı Yandı, Birinin Kafasına Baraka Uçtu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen programlarından birisi olan Survivor, yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Binlerce kişi yayınlanan yeni bölümleri büyük bir merakla izlerken beklenmeyen olayların yaşanması heyecanları doruklara çıkartıyor. Survivor’ın yayınlanan son bölümünde Gönüllüler adasında son derece garip olaylar yaşandı. Neredeyse ada başlarına yıkılıyordu. Sebebi ise…

Son zamanlarda performanslarında ciddi anlamda düşüş görülen Gönüllüler takımında garip olaylar yaşanmaya devam ediyor. Programın son bölümünde nihayet dokunulmazlık oyununu kazanan takım, ekranlarda büyük bir yankı uyandırdı. Bu galibiyetin ardından sosyal medya kullanıcıları, “Sonunda!” yorumlarını dile getirdi. Fakat Gönüllüler adasında yaşanan o olay tüm dengeleri değiştirdi.