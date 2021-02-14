Seren Serengil, Hande Erçel'in Yolundan Yürüyor! Yeni Ekmek Kapısı Ocak Söndürecek! Sadece 2 Avukatla Milyonlara...

Son zamanlarda yaptığı açıklamalara gündemde kalmaya devam eden Seren Serengil, bu seferde Hande Erçel’i yakın takibe aldı. Ünlü oyuncunun o hareketinin ardından kendisi de o yolda ilerleyeceğini ifade etti. Seren Serengil’in konu hakkında yaptığı açıklama dikkatlerden kaçmazken, o davranışı sergileyen kişiler büyük bir korku yaşamaya başladı. Hande Erçel’in o hareketi tüm ünlüleri harekete geçirdi. Bu isimlerin başında ise Seren Serengil geldi.

Seren Serengil’in yaptığı açıklamanın ardından Hande Erçel’in o hareketi merak konusu oldu. Son zamanlarda magazin gündemi bu konuyla çalkalanmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat milyonlarca kişi Hande Erçel’in bu hareketini oldukça mantıklı bulmuş ve söylenilen sözlerin ancak bu şekilde önüne geçilebileceğini ifade etmişti. Tıpkı Hande Erçel gibi Seren Serengil’de o taktiği uygulayarak şimdiden çoğu kişinin gözünü korkuttu.