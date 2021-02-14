Seren Serengil, Hande Erçel'in Yolundan Yürüyor! Yeni Ekmek Kapısı Ocak Söndürecek! Sadece 2 Avukatla Milyonlara...
Ünlü sunucu Seren Serengil, uzun süredir gündemde yankı uyandıran isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda sağlık sorunlarından ötürü sık sık merak edilen ünlü sunucu son zamanlarda toparlanmaya başlamasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat Seren Serengil’in son hamlesi tüm dengeleri değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde farklı bir konudan gündeme gelen Hande Erçel, o hareketinin ardından Seren Serengil bu iş için tam iki adam tuttu.
Son zamanlarda yaptığı açıklamalara gündemde kalmaya devam eden Seren Serengil, bu seferde Hande Erçel’i yakın takibe aldı. Ünlü oyuncunun o hareketinin ardından kendisi de o yolda ilerleyeceğini ifade etti. Seren Serengil’in konu hakkında yaptığı açıklama dikkatlerden kaçmazken, o davranışı sergileyen kişiler büyük bir korku yaşamaya başladı. Hande Erçel’in o hareketi tüm ünlüleri harekete geçirdi. Bu isimlerin başında ise Seren Serengil geldi.
Seren Serengil’in yaptığı açıklamanın ardından Hande Erçel’in o hareketi merak konusu oldu. Son zamanlarda magazin gündemi bu konuyla çalkalanmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat milyonlarca kişi Hande Erçel’in bu hareketini oldukça mantıklı bulmuş ve söylenilen sözlerin ancak bu şekilde önüne geçilebileceğini ifade etmişti. Tıpkı Hande Erçel gibi Seren Serengil’de o taktiği uygulayarak şimdiden çoğu kişinin gözünü korkuttu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.