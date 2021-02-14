Müge Anlı'da Tüyleri Diken Diken Eden Yasak Aşk Şoku! Dört Torunlu Eşi Başka Adamla Birlikte Olunca Dayanamadı, İpleri Çekti! Bu Acıya Yürek Dayanmaz...
Müge Anlı’nın 12 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan son bölümünün yayından kaldırılmasının ardından tüm dikkatler perde arkasında yaşanan olaylara çevrildi. 4 torun sahibi Sevgi Hanım’ın eşi Davut Bey, karısının kendisinden 14 yaş küçük şoför Muammer tarafından kaçırıldığını iddia etmiş ve Sevgi Hanım canlı yayına çıkarak, ‘kaçırıldı’ iddialarını yalanlamıştı. Ekranlarda son derece garip olaylar yaşanırken Davut Bey’in…
Müge Anlı’da yaşanan olayların ardı arkası kesilmezken programın son bölümünün yayından kaldırılması, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sevgi, Muammer, Davut ve Semiha çiftleri arasında yaşananlar tüm dengeleri değiştirmişti. Sevgi Hanım canlı yayına çıkarak şoför Muammer’e kendi kaçtığını hatta Muammer’in değil kendisinin onu kaçırdığını dile getirmişti. Muammer ve Sevgi canlı yayında birbirlerini çok sevdiklerini ifade etmişti.
Eşi Sevgi Hanım’ın fındık tarlasına giderken sıkıntı yaşamaması için ona bir şoför tuttuğunu ifade eden Davut Bey, eşinin şoför Muammer’le kaçtığını dile getirmişti. Programın yayınlanan son bölümlerinde Sevgi ve Muammer çifti canlı yayına çıkarak birbirlerini çok sevdiklerini itiraf etmişti. Sevgi Hanım ise canlı yayında bir itirafta bulunarak Muammer’e midesinin bulandığını söylediğini ve onunda kendisini hamile olduğunu sandığını ifade etti. Bu yüzdende Muammer’le beraber gittiklerini belirtti.
14 Şub 2021 - 18:55 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.