Esra Erol'da Soy Bağı Çarpık İlişki Sayesinde Karmakarışık Oldu! Engelli Kızını Reddetti, Seyirciler Çıldırdı! Facebook'tan Tanıştığı Adamla...
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Programda gündeme gelen olaylar akıllara durgunluk verirken Esra Erol’da yine herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Fatma Hanım’la 27 yıllık evli olan Yüksel Bey, eşinin internetten tanıştığı bir adamla beraber kaçtığını ve ailesini bıraktığını dile getirdi. Fatma Hanım’ın söyledikleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Meğer kaçtığı adamdan…
Yüksel Bey’in 27 yıllık evli olduğu eşi Fatma Hanım’ın Facebook üzerinden sadece evlilerin olduğu gizli bir gruba girdiği ve oradan Tuncay adında bir adamla tanıştığı ortaya çıktı. Avukat Hülya ise Fatma Hanım’a, “Günde kaç saat o sitede zaman geçiriyorsun?” sorusunu sordu. Fatma Hanım o siteye genelde akşamları girdiğini ve 1 saate yakın zaman geçirdiğini dile getirdi.
Fatma Hanım’ın %70 zihinsel engelli olan oğlunu ve eşi Yüksel Bey’i de bırakarak Tuncay Bey’e gittiği ortaya çıktı. Eşinin geri dön çağrısına kulak vermeyen Fatma Hanım, Tuncay’la çok mutlu olduğunu söyledi. Kaçtığı adamın 2 çocuğu olduğunu belirten Fatma Hanım’a Esra Erol, “Gittiğiniz adamın 2 çocuğu olduğunu söylediniz. Size sormak istiyorum kendi çocuğunuzun onlardan farkı ne?” sorusunu sordu. Fatma Hanım ise çocuklarını bırakmadığını ve Tuncay Bey’in kendi çocuklarına da bakmak istediğini belirtti.
14 Şub 2021 - 19:26 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.