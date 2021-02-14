Esra Erol'da Soy Bağı Çarpık İlişki Sayesinde Karmakarışık Oldu! Engelli Kızını Reddetti, Seyirciler Çıldırdı! Facebook'tan Tanıştığı Adamla...

Yüksel Bey’in 27 yıllık evli olduğu eşi Fatma Hanım’ın Facebook üzerinden sadece evlilerin olduğu gizli bir gruba girdiği ve oradan Tuncay adında bir adamla tanıştığı ortaya çıktı. Avukat Hülya ise Fatma Hanım’a, “Günde kaç saat o sitede zaman geçiriyorsun?” sorusunu sordu. Fatma Hanım o siteye genelde akşamları girdiğini ve 1 saate yakın zaman geçirdiğini dile getirdi.

Fatma Hanım’ın %70 zihinsel engelli olan oğlunu ve eşi Yüksel Bey’i de bırakarak Tuncay Bey’e gittiği ortaya çıktı. Eşinin geri dön çağrısına kulak vermeyen Fatma Hanım, Tuncay’la çok mutlu olduğunu söyledi. Kaçtığı adamın 2 çocuğu olduğunu belirten Fatma Hanım’a Esra Erol, “Gittiğiniz adamın 2 çocuğu olduğunu söylediniz. Size sormak istiyorum kendi çocuğunuzun onlardan farkı ne?” sorusunu sordu. Fatma Hanım ise çocuklarını bırakmadığını ve Tuncay Bey’in kendi çocuklarına da bakmak istediğini belirtti.