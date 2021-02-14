İbo Show'da Sosyal Medyayı Şaibeye Düşüren Garip Olay! Gerçek mi Reklam mı Bilinmedi! Sizce Gerçek mi?
Star TV’de yayınlanan İbo Show, yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Programda gündeme gelen olaylar tüm dikkatleri üzerine çekerken, İbo Show’un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. O ismin böyle bir davranışta bulunması dikkatlerden kaçmadı. Verilen anlamlı hediyenin ardından sosyal medya o ismin yeni bir yönünü daha keşfetti.
İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunda olan İbo Show, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Programın 13. bölüm konukları Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege oldu. Söylediği şarkılarla tüm dikkatleri üzerlerine çeken ünlü isimler geceye adeta damga vurdu. Sosyal medya yayınlanan bölümün ardından birçok paylaşım yaptı. Fakat bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkan İbo Show programı, yayınladığı her yeni bölümünde ekranlarda hem heyecan hem hüzün hem de kahkaha dolu anların yaşanmasına vesile oluyor. İbo Show’un 13. bölümüne gelen konuklar ise söyledikleri şarkılarla beraber seyirciyi adeta 1990’lı yıllara götürdü. O ismin programda yaptığı anlamlı hareket dikkatlerden kaçmazken sosyal medya kullanıcıları konu hakkında birçok yorumda bulundu.
14 Şub 2021 - 19:51 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.