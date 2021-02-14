Sen Çal Kapımı Oyuncuları Her Bölümde Bir Araba Alıyor! Kazandıkları Para Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Sır Aralandı...
FOX ekranlarının en sevilen yapımlarından birisi olan Sen Çal Kapımı dizisi yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Dizide gündeme gelen olaylar yakından takip edilirken oyuncuların aldığı meblağlar akıllara durgunluk verdi. Ortaya çıkan miktarlarla beraber sosyal medya kullanıcıları oyuncuların bölüm başına neredeyse bir araba aldıklarını ifade etti. Perde arkasındaki o sır aralandı.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrollere hayat vermesinin yanı sıra Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan ve Alican Aytekin gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Son zamanlarda büyük bir ilgi gören dizinin izleyici kitlesi, oyuncuların bölüm başına ne kadar kazandığını merak etmeye başladı. Ortaya çıkan meblağlar ise şok etkisi yarattı.
Sen Çal Kapımı dizisinde son zamanlarda yaşanan olaylar herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Binlerce kişi dizide yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken, oyuncuların bölüm başına aldığı meblağlar herkesi şaşkına çevirdi. Ortaya çıkan bu detayın ardından binlerce kişi Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncularının ne kadar aldığını araştırmaya başladı.
14 Şub 2021 - 20:12 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.