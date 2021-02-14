Seren Serengil Atağa Geçti! Önce Kitap Sonra Film... İmzalar Atıldı, Çekimler Başlıyor! İşte Kadro...

Sağlık sorunlarından ötürü uzun süre gündemde yer alan ve iyileşmeye başlamasının ardından hayranları büyük bir mutluluğun içerisine sürükleyen Seren Serengil, yeni bir itirafta bulundu. İtirafıyla beraber gündemde deprem etkisi yaratan Seren Serengil, tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi ünlü sunucunun kitap ve film konusunda yaptığı açıklama için sosyal medyanın altını üstüne getirdi.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Seren Serengil, gündemde büyük bir yankı uyandırmaya devam ediyor. Söylemezsem Olmaz programının yayınlanan son bölümünde Zeki Müren’in hayatının filminin çekilecek olmasına değinen sunucular, usta sanatçıyı canlandıracak olan kişinin Haluk Bilginer olduğunu dile getirdi. Bu konuşma beraberinde yeni bir konuya açıklık verdi. Seren Serengil yaptığı açıklamayla beraber gündemde depreme etkisi yarattı.