Seren Serengil Atağa Geçti! Önce Kitap Sonra Film... İmzalar Atıldı, Çekimler Başlıyor! İşte Kadro...
Söylemezsem Olmaz programının sunucu koltuğunda oturan Seren Serengil, programın yayınlanan son bölümünde çarpıcı bir açıklamada bulundu. Uzun süredir gündemde yer alan ve har açıklamasıyla olay olan ünlü sunucu, yeni bir projesinden söz etti. Bir düşüncesini hayata geçirmek isteyen Seren Serengil atağa geçti. Önce kitap ve sonra filmden bahsetti. Milyonlarca kişi Seren Serengil’in yaptığı açıklamayı merak etmeye başladı.
Sağlık sorunlarından ötürü uzun süre gündemde yer alan ve iyileşmeye başlamasının ardından hayranları büyük bir mutluluğun içerisine sürükleyen Seren Serengil, yeni bir itirafta bulundu. İtirafıyla beraber gündemde deprem etkisi yaratan Seren Serengil, tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi ünlü sunucunun kitap ve film konusunda yaptığı açıklama için sosyal medyanın altını üstüne getirdi.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Seren Serengil, gündemde büyük bir yankı uyandırmaya devam ediyor. Söylemezsem Olmaz programının yayınlanan son bölümünde Zeki Müren’in hayatının filminin çekilecek olmasına değinen sunucular, usta sanatçıyı canlandıracak olan kişinin Haluk Bilginer olduğunu dile getirdi. Bu konuşma beraberinde yeni bir konuya açıklık verdi. Seren Serengil yaptığı açıklamayla beraber gündemde depreme etkisi yarattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.