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- 14 Şub 2021 - 21:52 G: 14 Şub 2021 - 22:02

Mucize Doktor Dizisinde Büyük Sır Ortaya Çıktı! Herkes Gerçek Sanıyordu Fakat Sahteymiş! Adil Hoca...

FOX TV’nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Mucize Doktor, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde kadronun en sevilen isimlerinden birisi olan ve Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan’ın ayrılığı herkesi derinden sarsmıştı. Fakat bu ayrılığın sonunda büyük sır ortaya çıktı. Oyuncunun ayrılışının ardından dizinin kadrosunda yer alan o isim, gerçeği bir bir ortaya döktü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her yeni bölümüyle ekranlarda büyük yankı uyandıran Mucize Doktor’da Adil Hoca’nın ayrılığı herkesi derinden etkilemiş ve milyonlar o ayrılığın ardından gözyaşlarına engel olamamışlardı. Dizinin başrollerinden olan Ali Vefa’nın babası gibi gördüğü Adil Hoca’nın senaryo gereği hayata gözlerini kapatması, tüm dengeleri değiştirmişti. Fakat bu ayrılık beraberinde yeni bir konuya açıklık getirdi. Meğer Adil Hoca…

Mucize Doktor dizisinden önce büyük bir ilgi gören Reha Özcan, dizide rol almaya başlayınca ekranların vazgeçilmez isimlerinden birisi olmuştu. Ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı ayrılmadan önce konuşulmaya başlamış ve binlerce kişi ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Fakat bir detay daha vardı ki Adil Hoca’nın son derece acı verecek bir ölümle diziye veda etmesi beklenmiyordu. Bu vedanın ardından dizinin kadrosunda yer alan o isim, Adil Hoca hakkında bir detaya değindi.

14 Şub 2021 - 21:52 Ankara- Dizi Haberleri

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