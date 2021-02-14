Arka Sokakların Zeliş'i Sütyen Giymedi, Sosyal Medya Karıştı! İç Çamaşırsız Hali Yankı Uyandırdı! "Aman Hüsnü Çoban Görmesin!"
Uzun soluklu yapımlardan birisi olan ve yıllardır ekranlarda yer alan Arka Sokaklar, yayın hayatına büyük bir başarıyla devam ediyor. Bunun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı sütyensiz paylaşımıyla beraber gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Binlerce kişi ünlü oyuncunun paylaşımı karşısında şaşkınlığına engel olamadı. O fotoğrafa ardı arkası kesilmeyen yorumlar geldi.
Ekranların en sevilen dizilerinden birisi olan Arka Sokaklar kadrosunda yer alan ve Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında sütyensiz bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun verdiği dekolte karşısında takipçi kitlesi birçok yorumda bulundu. Yüsra Geyik o paylaşımıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kanal D’nin uzun soluklu yapımlarından birisi olan ve kadrosunda yer alan oyuncularla beraber ekranlarda yankı uyandıran Arka Sokaklar dizisi, gündemde kalmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Yüsra Geyik ise Zeliş karakteriyle beraber adeta akıllara kazınmış ve Türkiye’nin sevilen isimlerinden birisi olmuştu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında sütyensiz paylaşım yaptı.
14 Şub 2021 - 21:55 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.