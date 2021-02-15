Ezgi Mola Sevgilisini Resmen İfşaladı! Sevgililer Gününü Unutunca Sosyal Medyanın Yeni Gündemi Oldu! “Nasıl Unutursun Be, Herkes Paylaştı!”

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, hem performansıyla hem de ince esprileriyle milyonları ekran başına topluyor. Güzel oyuncu evlilik hazırlığında olan sevgilisinin, Sevgililer Günü’nü unutunca sosyal medyada paylaştı. Sevilen oyuncunun o paylaşımıysa hem Instagram’da hem de Twitter’da büyük beğeni topladı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Ezgi Mola; ara sıra şarkı söylüyor, sık sık setten paylaşımlar yapıyor. Bunun yanında ise sosyal hayatından da sık sık paylaşımlar yapan Ezgi Mola, meslektaşlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla da sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Neredeyse her paylaşımı günlerce konuşulan güzel oyuncu Sevgililer Günü paylaşımıyla büyük bir şok yaşattı…