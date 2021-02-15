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- 15 Şub 2021 - 08:45 G: 15 Şub 2021 - 09:06

Ezgi Mola Sevgilisini Resmen İfşaladı! Sevgililer Gününü Unutunca Sosyal Medyanın Yeni Gündemi Oldu! “Nasıl Unutursun Be, Herkes Paylaştı!”

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle ününe ün katan Ezgi Mola, sevgililer gününü unutan sevgilisinden fena intikam aldı. 5 milyondan fazla takipçisi olan Ezgi Mola sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Neredeyse her paylaşımı olay olan Ezgi Mola, sevgililer gününde yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, hem performansıyla hem de ince esprileriyle milyonları ekran başına topluyor. Güzel oyuncu evlilik hazırlığında olan sevgilisinin, Sevgililer Günü’nü unutunca sosyal medyada paylaştı. Sevilen oyuncunun o paylaşımıysa hem Instagram’da hem de Twitter’da büyük beğeni topladı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Ezgi Mola; ara sıra şarkı söylüyor, sık sık setten paylaşımlar yapıyor. Bunun yanında ise sosyal hayatından da sık sık paylaşımlar yapan Ezgi Mola, meslektaşlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla da sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Neredeyse her paylaşımı günlerce konuşulan güzel oyuncu Sevgililer Günü paylaşımıyla büyük bir şok yaşattı…

15 Şub 2021 - 08:45 Ankara- Magazin

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