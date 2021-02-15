Arıza Dizisi Sevgililer Günü Öyle Kutlanmaz Böyle Kutlanır Dedi! Öyle Bir Sürpriz Yaptı ki, Seyirciler Ayakta Alkışladı…
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Arıza dizisi Sevgililer Günü’nde seyircilerini ekranlara kilitledi. Yönetmen koltuğunda başarılı bir biçimde Recai Karagöz’ün oturduğu dizisinin senaryosunu ise Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın yazdığı dizi beğenilerek izleniyor. Başrollerinde yer alan başarılı isimler ise Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan olarak seyircinin karşısına çıkıyor.
Başrol oyuncularının yanı sıra hikayeye Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı gibi isimlerde katılarak seyirciyi adeta tutkuyla izlemesi için diziye kilitliyor. Aksiyon ve gerilimin bir dakika eksik olmadığı dizide Halide ve Ali Rıza’nın büyük aşkı da giderek alevleniyor. Dün yayınlan bölümde ise o sahneler ayakta alkışlama sebebi oldu...
Halide, Ali Rıza ile taksiye binerek tanışmıştı ve evlilik teklifini de Ali Rıza’nın şoför koltuğunda oturduğu takside aldı… Sevgililer Günü’nde Ali Rıza, sevdiği kadına evlilik teklifi etti. Halide ise hiç düşünmeden bu teklife ‘evet’ dedi. Sevilen ikilinin uyumu her geçen gün yankı uyandırırken dizideki rolleri de seyirciyi olağanüstü bir biçimde etkiliyor.
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15 Şub 2021 - 09:13 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.