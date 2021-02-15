Arıza Dizisi Sevgililer Günü Öyle Kutlanmaz Böyle Kutlanır Dedi! Öyle Bir Sürpriz Yaptı ki, Seyirciler Ayakta Alkışladı…

Başrol oyuncularının yanı sıra hikayeye Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı gibi isimlerde katılarak seyirciyi adeta tutkuyla izlemesi için diziye kilitliyor. Aksiyon ve gerilimin bir dakika eksik olmadığı dizide Halide ve Ali Rıza’nın büyük aşkı da giderek alevleniyor. Dün yayınlan bölümde ise o sahneler ayakta alkışlama sebebi oldu...

Halide, Ali Rıza ile taksiye binerek tanışmıştı ve evlilik teklifini de Ali Rıza’nın şoför koltuğunda oturduğu takside aldı… Sevgililer Günü’nde Ali Rıza, sevdiği kadına evlilik teklifi etti. Halide ise hiç düşünmeden bu teklife ‘evet’ dedi. Sevilen ikilinin uyumu her geçen gün yankı uyandırırken dizideki rolleri de seyirciyi olağanüstü bir biçimde etkiliyor.



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