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- 15 Şub 2021 - 17:28 G: 15 Şub 2021 - 17:32

Ziraat Bankası Mobil Uygulama Giriş Sorunu! Ziraat Bankası Mobil Uygulama Neden Çalışmıyor, Ne Zaman Düzelecek?

Ziraat Bankası mobil müşterileri mobil uygulama ve web siteleri 15 Şubat tarihinde girişlerde sıkıntı yaşadı. Ziraat Bankası giriş sorunu neden var? Ne zaman çözülecek?

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Ziraat Bankası mobil müşterileri mobil uygulama ve web siteleri üzerinden 15 Şubat tarihi itibariyle giriş yapamadılar. Günün erken saatlerinde başlayan Ziraat Bankası bireysel hesap için giriş sorunu telefona giriş için gönderilen kısa mesajın gelmemesi yüzünden yaşanıyor. Bu durum ise kullanıcıların işlemlerini aksattığı için ne zaman biteceğine yönelik merak konusu oldu. Ayrıca işlemlerini hemen yapmak isteyenler için de Ziraat Bankası mobil uygulama giriş sorunu ne zaman düzelecek merak ediliyor.

Sabah itibariyle yaşanmakta olan sorunda Ziraat Bankası mobil ya da internet şubesine giriş yapmak isteyenler doğrulama kısa mesajı gelmediği için işlemlerini yapamadılar. Mobil uygulamaya giriş yapılmazken, internet sitesi üzerinden yapılacak girişler de yine aynı sorun ile erişilmez hale geldiler. Bu durum ise pek çok kullanıcı tarafından Ziraat Bankası çöktü mü sorularının sorulmasına neden oldu. SMS kodunun neden gelmediğine yönelik ise bankadan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kısa süre içerisinde sorunun çözüleceği tahmin ediliyor ve bankadan değil GSM operatörlerinden kaynaklı bir sorun olduğu görüşü baskın çıkıyor.

15 Şub 2021 - 17:28 - Teknoloji

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