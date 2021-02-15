Mehmet Ali Erbil ve Eski Eşi Barışıyor! Yasmin Erbil İlk Sinyalleri Verdi! Nikah Masasına Oturacaklar mı?

Sevenleriyse Yasmin Erbil’in paylaşımından hemen sonra ikilinin yeniden evlenip evlenmeyeceğini merak etmeye başladı. Mehmet Ali Erbil’in sağlık sorunları yaşadığı günden beri bir kez olsun manevi desteğini eksik etmeyen Nergis Kumbasar’ın Mehmet Ali Erbil’in gerek iyi gününde gerekse kötü gününde hep yanında olmuştu.

Takdire şayan hareketiyse birçok kişi tarafından beğenilmişti. Kaçış sendromuna yakalanan ve zor bir hastalıktan geçen Erbil, sevenlerine korkulanı yaşatmamış ve sağlığına kavuşmuştu. Uygun nakil bulunduktan sonra bile uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sonunda sevenlerine yürüyebildiğinin haberini vermişti.