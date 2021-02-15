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- 15 Şub 2021 - 18:10 G: 15 Şub 2021 - 18:21

Mehmet Ali Erbil ve Eski Eşi Barışıyor! Yasmin Erbil İlk Sinyalleri Verdi! Nikah Masasına Oturacaklar mı?

Televizyon ekranlarının en sevilen isimleri arasında yerini alan Mehmet Ali Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ile yeniden evlenecek iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil kısa bir süre önce yürüyebildiğini duyurmuş ve tüm sevenlerine mutlu haberi vermişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevenleriyse Yasmin Erbil’in paylaşımından hemen sonra ikilinin yeniden evlenip evlenmeyeceğini merak etmeye başladı. Mehmet Ali Erbil’in sağlık sorunları yaşadığı günden beri bir kez olsun manevi desteğini eksik etmeyen Nergis Kumbasar’ın Mehmet Ali Erbil’in gerek iyi gününde gerekse kötü gününde hep yanında olmuştu.

Takdire şayan hareketiyse birçok kişi tarafından beğenilmişti. Kaçış sendromuna yakalanan ve zor bir hastalıktan geçen Erbil, sevenlerine korkulanı yaşatmamış ve sağlığına kavuşmuştu. Uygun nakil bulunduktan sonra bile uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sonunda sevenlerine yürüyebildiğinin haberini vermişti.

15 Şub 2021 - 18:10 Ankara- Magazin

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