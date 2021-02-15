Survivor Yarışmasından Nikâh Masasına! Nisa Şartını Koydu, Eğer Bu Olursa Evleniyorlar! Barış Evlenmek İstiyorsa...

Survivor eski yarışmacısı olan Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile sosyal medyanın gündeminden düşmeyen isimlerden oldu. Yarışmadan sonra aşk yaşadıkları iddia edilen ikilinin ne kadar üstüne gidilse de aşklarını gizlemeye çalıştıkları gündemden düşmüyordu. Daha sonra ortaya çıkan birliktelik görüntülerinin ardından ilişkilerini açıklamak zorunda kalan çift, sosyal medyada yaptıkları paylaşımla ilişkilerini doğruladı.

Daha sonra ilerleyen zamanlarda bir daha dövmelerin anlamını soran Nisa Bölükbaşı, dövmelerin anlamını tek tek açıkladığını anlattı. Fakat ensesindeki dövmeye gelince “Boş ver” deyice konuyu orada kapattığını söyledi. Daha sonra sosyal medyada ensesindeki dövmenin eski sevgilisinin ismi olduğunu öğrendiğini söyleyen Bölükbaşı, Barış’ın dedikleri karşısına şok geçirdiğini söyledi.