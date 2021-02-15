Survivor Yarışmasından Nikâh Masasına! Nisa Şartını Koydu, Eğer Bu Olursa Evleniyorlar! Barış Evlenmek İstiyorsa...
Bi’ Başka adlı Youtube kanalına konuk olan Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı’nın evlilik teklifine dair şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Röportaj sırasında “Bu kadarı da olmaz dediğiniz şey nedir?” sorusuna cevap veren Bölükbaşı, “Barış’ın vücudunun her tarafında dövme var ve bunların anlamı ney diye sormuştum. Oda bana ne zaman sana güvenirsem söylerim demişti.” Sözlerini dile getirdi.
Survivor eski yarışmacısı olan Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile sosyal medyanın gündeminden düşmeyen isimlerden oldu. Yarışmadan sonra aşk yaşadıkları iddia edilen ikilinin ne kadar üstüne gidilse de aşklarını gizlemeye çalıştıkları gündemden düşmüyordu. Daha sonra ortaya çıkan birliktelik görüntülerinin ardından ilişkilerini açıklamak zorunda kalan çift, sosyal medyada yaptıkları paylaşımla ilişkilerini doğruladı.
Daha sonra ilerleyen zamanlarda bir daha dövmelerin anlamını soran Nisa Bölükbaşı, dövmelerin anlamını tek tek açıkladığını anlattı. Fakat ensesindeki dövmeye gelince “Boş ver” deyice konuyu orada kapattığını söyledi. Daha sonra sosyal medyada ensesindeki dövmenin eski sevgilisinin ismi olduğunu öğrendiğini söyleyen Bölükbaşı, Barış’ın dedikleri karşısına şok geçirdiğini söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.