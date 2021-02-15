Müge Anlı Yalan Haberlere Kin Kustu! Ortaya Çıkan İddiaları Bir Dakikada Çürüttü! Açıklaması Sosyal Medyanın Yeni Gündemi Oldu! “Helal Olsun!”

Kendisinden 15 yaş küçük Muammer’e kaçan Sevgi, programa katılmış ve “Muammer’i ben kaçırdım” sözlerini dile getirmişti. 3 Aydır karısından tek haber almayan Davut Kıranlı ise bu duydukları karşısında yıkılmıştı. Acılı adam başkasına kaçana eşine bile stüdyoya katıldığında “Güzelim” diyerek hitap etmiş ve “Ben sana ne yaptım güzelim neden gittin” sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Ekranlara gelmesiyle birlikte izleyenlerde sinir krizi yaşatmıştı. “Kendimi 18 yaşına hissediyorum” sözlerini dile getiren Sevgi Hanım seyircinin ve stüdyodakilerin tepkisini üzerine çekti. “Ben senden hamile kaldım” diyerek kaçan Sevgi Hanım’ın eşinin daha fazla bu çarpık ilişkiye dayanamadığı ve intihar ettiği haberleri ortaya çıkmıştı.