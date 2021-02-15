Müge Anlı Yalan Haberlere Kin Kustu! Ortaya Çıkan İddiaları Bir Dakikada Çürüttü! Açıklaması Sosyal Medyanın Yeni Gündemi Oldu! “Helal Olsun!”
ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Müge anlı ile Tatlı Sert programına katılan Davut Kıranlı hakkında çıkan iddialar milyonları şok etmişti. Ardından Müge Anlı’dan Davut Kıranlı için bir haber beklenilmişti. Müge Anlı ise Davut Kıranlı’nın intihar etmediğini dile getirerek bu haberi yapanlara adeta kin kustu…
Kendisinden 15 yaş küçük Muammer’e kaçan Sevgi, programa katılmış ve “Muammer’i ben kaçırdım” sözlerini dile getirmişti. 3 Aydır karısından tek haber almayan Davut Kıranlı ise bu duydukları karşısında yıkılmıştı. Acılı adam başkasına kaçana eşine bile stüdyoya katıldığında “Güzelim” diyerek hitap etmiş ve “Ben sana ne yaptım güzelim neden gittin” sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Ekranlara gelmesiyle birlikte izleyenlerde sinir krizi yaşatmıştı. “Kendimi 18 yaşına hissediyorum” sözlerini dile getiren Sevgi Hanım seyircinin ve stüdyodakilerin tepkisini üzerine çekti. “Ben senden hamile kaldım” diyerek kaçan Sevgi Hanım’ın eşinin daha fazla bu çarpık ilişkiye dayanamadığı ve intihar ettiği haberleri ortaya çıkmıştı.
15 Şub 2021 - 19:05 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.