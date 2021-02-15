Masumlar Apartmanı Set İçinde de Set Dışında da Devam Ediyor! Az Kalsın Sokakları Süpürüyordu, Elinden Zor Aldılar! Ah Safiye…
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, gösterdiği performansıyla izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarırken gerçek bir hayat hikâyesiyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Sarsıcı geçmişiyle tüyleri diken diken ederken annesinin yıllarca kendisine yaptıkları sonucunda hayatını düzene sokmaya çalışmaktadır.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Ezgi Mola, uzun bir aradan sonra Safiye karakteriyle ekranlara gelerek milyonların hayran kaldığı bir kişi oldu. Masumlar Apartmanı’nın ön planda tutulan Safiye, oyunculuğunun hakkını veriyor. Sosyal medyada sıkça yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ezgi Mola, takipçilerine esprili paylaşım yapmayı unutmuyor.
Dizide oynadığı Safiye karakterinin temizlik takıntısı bir kişiliğe sahip olması Ezgi Mola’yı gerçek hayatta da etkiliyor. Bu durum Mola’nın yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelirken sosyal medyada çok konuşulan isimlerden birisi oluyor. Bunun yanı sıra Ezgi Mola’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gerçek hayatta da titiz olduğu görülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.