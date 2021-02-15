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- 15 Şub 2021 - 21:30 G: 15 Şub 2021 - 22:43

Survivor’da Cemal’in Diskalifiye Sebebi Ortaya Çıktı! TV8’den Ayrıldı, Kanal D İle El Sıkıştı! Sadece Bir Bölüm Sonra…

Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında Cemal Hünal performansıyla büyük bir beğeni topluyor. Adadaki performansının yanında bugün çıkan habere göre artık Cemal Hünal resmen TV8 ile tüm anlaşmasını bitirdi ve Kanal D ile el sıkıştı. Kanalları değiştiren Cemal Hünal Sevenlerine müjdeli haberi duyurdu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başarısı her şekilde görülüyor. Gerek reytinglerde gerekse oyuncuların performansıyla sevenlerine büyük bir şok yaşatan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümlerinde artık Cemal Hünal yer alacak. Yeni karakteri merak uyandırırken dizideki etkisi de şimdiden konuşulmaya başlandı.

Sevilen Survivor yarışmacılarından olan Cemal Hünal artık Sadakatsiz dizisinin kadrosunda! Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı ünlü dizinin son bölümünde yaşanılan olaylar seyirciyi etkisi altına almıştı. Her hafta olduğu gibi bu haftada reytinglerde ilk sıraya oturan dizinin kadrosunda Survivor 2021’in iddialı yarışmacısı yer alacak.

15 Şub 2021 - 21:30 Ankara- Dizi Haberleri

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