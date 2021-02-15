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15 Şub 2021 - 21:30

Survivor’da Cemal’in Diskalifiye Sebebi Ortaya Çıktı! TV8’den Ayrıldı, Kanal D İle El Sıkıştı! Sadece Bir Bölüm Sonra…

Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında Cemal Hünal performansıyla büyük bir beğeni topluyor. Adadaki performansının yanında bugün çıkan habere göre artık Cemal Hünal resmen TV8 ile tüm anlaşmasını bitirdi ve Kanal D ile el sıkıştı. Kanalları değiştiren Cemal Hünal Sevenlerine müjdeli haberi duyurdu.