Çukur’da Seyirci Yaşanan Olaya İnanamadı! Cumali ve Yamaç Herkesi Gözyaşlarına Boğdu! Hiç Beklenmiyordu… O An Gelince Reyting Titredi!

Yamaç’ın Afganistan’a kaçırılmasının ardından Çukur’da değişen dengeler seyircinin kafasını allak bullak etti. Milyonlarca kişi bu değişimlerin birkaç hafta içerisinde olmadığını düşünerek dizide yıllar sonraya gidildiğini ifade etti. Çukur’a yeniden dönen Yamaç ise büyüdüğü ve yaşadığı o sokaklarda kendi geçmişini aramaya başladı. Fakat Cumali ve Yamaç arasında yaşanan o sahne herkesi gözyaşlarına boğdu. Oysa ki hiç beklenmiyordu…

Çukur dizisinin değişen senaryosu izleyicinin gözünden kaçmadı. Milyonlarca kişi o sahnelerle beraber, “Çok kopmuş film. Kime ne olduğu belli değil…” sözlerini dile getirdi. Bunun yanı sıra Çukur dizisinde geceye damga vuran tek olay ise Yamaç ve Cumali oldu. Çukur’un izleyici kitlesi o sahnelerin ardından ardı arkası kesilmeyen yorumlarda bulunarak, gözyaşlarına hakim olamadıklarını ifade etti.