Çukur’da Seyirci Yaşanan Olaya İnanamadı! Cumali ve Yamaç Herkesi Gözyaşlarına Boğdu! Hiç Beklenmiyordu… O An Gelince Reyting Titredi!
Show TV’de yayınlanan ve son bölümüyle beraber ekranlarda büyük bir yankı uyandıran Çukur dizisi, tüm dengeleri değiştirdi. Tamamen değişmiş olan dengelerle beraber yeni bölümde seyirci yaşanan olaya bir türlü inanamadı. Cumali ve Yamaç milyonları gözyaşlarına boğarken, bu sahne aslında hiç beklenmiyordu. Fakat öyle bir şey yaşandı ki sonunda beklenen anın gelmesi, tüm dikkatleri Çukur dizisine çekti.
Yamaç’ın Afganistan’a kaçırılmasının ardından Çukur’da değişen dengeler seyircinin kafasını allak bullak etti. Milyonlarca kişi bu değişimlerin birkaç hafta içerisinde olmadığını düşünerek dizide yıllar sonraya gidildiğini ifade etti. Çukur’a yeniden dönen Yamaç ise büyüdüğü ve yaşadığı o sokaklarda kendi geçmişini aramaya başladı. Fakat Cumali ve Yamaç arasında yaşanan o sahne herkesi gözyaşlarına boğdu. Oysa ki hiç beklenmiyordu…
Çukur dizisinin değişen senaryosu izleyicinin gözünden kaçmadı. Milyonlarca kişi o sahnelerle beraber, “Çok kopmuş film. Kime ne olduğu belli değil…” sözlerini dile getirdi. Bunun yanı sıra Çukur dizisinde geceye damga vuran tek olay ise Yamaç ve Cumali oldu. Çukur’un izleyici kitlesi o sahnelerin ardından ardı arkası kesilmeyen yorumlarda bulunarak, gözyaşlarına hakim olamadıklarını ifade etti.
16 Şub 2021 - 13:03 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.