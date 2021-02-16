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- 16 Şub 2021 - 13:29 G: 16 Şub 2021 - 13:41

Mehmet Ali Erbil'den Şok Açıklama! Söylemezsem Olmaz'a Katıldı, Açıklamaları Deprem Etkisi Yarattı!

Son zamanlarda magazin gündemine dair yaşanan olayların sık sık ele alındığı programlardan birisi olan Söylemezsem Olmaz, son bölümünde tüm dikkatleri üzerine çekti. Programda gündeme gelen olaylar akıllara durgunluk verirken, canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, deprem etkisi yarattı. Yaptığı şok edici açıklamayla beraber tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü şovmen, magazin gündeminin altını üstüne getirdi. Açıklaması ise…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Söylemezsem Olmaz programına katılan ve sonrasında yaptığı oryantal dans hakkında açıklamalarda bulunan Hande Sarıoğlu gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Olayın geçtiği sırada konu hakkında açıklama yapan Seren Serengil, ünlü spikerin Mehmet Ali Erbil’in programında hosteslik yaptığını ifade etti. Oryantal danstan bu noktalara kadar gelen olay, tüm gidişatı değiştirdi. Mehmet Ali Erbil’in yayına katılarak açıklama yapması ise herkesi şaşkına çevirdi.

Söylemezsem Olmaz programına katılan ve konu hakkında açıklama yapan Hande Sarıoğlu Seren Serengil’in ifadelerini doğrulayarak, “Ben zaten 2010 yılında Mehmet Ali’nin Çarkıfelek programında Anadolu Bağlantıları sunucusuydum. Hatta o benim ilk sunuculuk deneyimimdi. Ben il il dolaşıp Anadolu’da bulunan aileleri stüdyoya bağlıyordum!” sözlerini dile getirdi.

16 Şub 2021 - 13:29 Ankara- Magazin

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