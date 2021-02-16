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- 16 Şub 2021 - 13:56 G: 16 Şub 2021 - 13:59

Serdar Ortaç Devrini Kapattı! Artık Bambaşka Bir Sektörde! Paraya Para Demeyecek, Şöhret Üstüne Şöhret Kazanacak!

Sanat camiasının önde gelen isimlerinden birisi olan Serdar Ortaç, gündemde yer almaya devam ediyor. Sevgilisi Seçil Gür’le beraber sık sık objektiflere yakalanan ve yaşadığı maddi zorluklarla beraber gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, artık bambaşka bir sektöre adım attı. Milyonlarca kişi ünlü şarkıcının bu hamlesi karşısında şaşkınlığına engel olamadı. Fakat Serdar Ortaç, asıl şöhreti orada buldu. Bundan sonra paraya para demeyecek…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Geçtiğimiz haftalarda magazin gündeminde sık sık ele alınan isimlerden birisi olan Serdar Ortaç, muhabirlere yakalanmasının ardından dikkatleri üzerine çekiyordu. Hatta ünlü şarkıcı geçen haftalarda ‘Best of Serdar Ortaç’ adında yeni bir albüm çıkaracağını ve bu albümde eski şarkılarına yer vereceğini ifade etmişti. Bu hamlenin ardından Serdar Ortaç’tan yeni bir proje geldi. Ünlü şarkıcı müzik kariyerini resmen bıraktı.

Yaşadığı maddi zorluklardan dolayı uzun süre gündemde yer alan Serdar Ortaç, eski devrini resmen kapatıp yeni bir devre kapı açtı. Uzun süredir gündemde olan ve her paylaşımıyla deprem etkisi yaratan Serdar Ortaç, bambaşka bir sektöre adım attı. Bu projesiyle beraber şöhretine şöhret katacak olan ünlü şarkıcının bundan sonra paraya para demeyeceği öne sürüldü. Bununla beraber tüm dikkatler Serdar Ortaç’ın yeni projesine çevrildi.

16 Şub 2021 - 13:56 Ankara- Magazin

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