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- 16 Şub 2021 - 16:54 G: 16 Şub 2021 - 16:58

Kenan İmirzalıoğlu Hayatının Şokunu Yaşadı! Yarışmadaki O Kadın Soruya Yanıtıyla Gündem Oldu!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ederek, izleyicilere bilgi dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Programa gelen yarışmacıların bazı sorulara verdiği yanıtlar ise herkesi şaşkına çeviriyor. Kim Milyoner Olmak İster programında bir yarışmacı yine milyonları şoka sokacak bir cevaplama yaptı. O kadın bilemediği soruyla beraber sosyal medyada gündem oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunucu koltuğunda oturduğu Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Programa katılan kadın yarışmacı bilemediği o soruyla beraber gündeme deprem etkisi yarattı. Bazı yarışmacıların gülerek bazılarının ise hüzünle ayrıldığı yarışmadan o yarışmacı, büyük bir üzüntüyle ayrıldı. Sorulan soruya verdiği cevap ise…

Kim Milyoner Olmak İster programına İstanbul’dan katılan Sinem Demircan Karadağ, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunu ifade etti. Kendinden sonuna kadar emin olduğunu belirten yarışmacı, gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Bilemediği o soruyla beraber Kenan İmirzalıoğlu bile şaşkınlığına engel olamadı.

16 Şub 2021 - 16:54 Ankara- Dizi Haberleri

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