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- 16 Şub 2021 - 17:23 G: 16 Şub 2021 - 17:28

İŞKUR 46 Bin Personel Alımı Şartları Nelerdir? 3500 TL Maaşla İşçi Alımı İçin Başvuru Formu!

İŞKUR 46 bin personel alımı yapacağını kısa süre önce duyurdu. Peki, İŞKUR personel alımı şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Türkiye’nin iş yerleştirme kurumu İŞKUR, yayınladığı son ilan ile 46 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Kamu ve özek sektörde istihdam edilmek üzere alınacak personellerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Toplam 46 bin kişiye istihdam sağlanacak alımlarda kişilerin birçok farklı alanda başvuru yapma imkanı bulunuyor. İŞKUR tarafından yapılacak personel alımları için başvurular ise 170 hattı üzerinden ya da online olarak internet sitesinden yapılacak. İŞKUR bünyesinde istihdam edilmek üzere bu kadrolara başvuru yapmak isteyen kişilerden belli şartları sağlamaları ve başvuru süresi dolmadan başvuru yapmaları gerekiyor.

16 Şub 2021 - 17:23 - Yaşam

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