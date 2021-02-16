İŞKUR 46 Bin Personel Alımı Şartları Nelerdir? 3500 TL Maaşla İşçi Alımı İçin Başvuru Formu!
İŞKUR 46 bin personel alımı yapacağını kısa süre önce duyurdu. Peki, İŞKUR personel alımı şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Türkiye’nin iş yerleştirme kurumu İŞKUR, yayınladığı son ilan ile 46 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Kamu ve özek sektörde istihdam edilmek üzere alınacak personellerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.
Toplam 46 bin kişiye istihdam sağlanacak alımlarda kişilerin birçok farklı alanda başvuru yapma imkanı bulunuyor. İŞKUR tarafından yapılacak personel alımları için başvurular ise 170 hattı üzerinden ya da online olarak internet sitesinden yapılacak. İŞKUR bünyesinde istihdam edilmek üzere bu kadrolara başvuru yapmak isteyen kişilerden belli şartları sağlamaları ve başvuru süresi dolmadan başvuru yapmaları gerekiyor.
16 Şub 2021 - 17:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.