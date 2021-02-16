Müge Anlı’da 20 Yaşındaki Kızın Feryadı! Tüm Ülkeyi Yasa Boğdu! Babası Öldü, Annesi ise 8 Yıl Önce… Ortaya Çıkan Gerçek Tir Tir Titretti!
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Milyonlarca kişi olayların akıbeti hakkında bilgi sahibi olmak isterken ortaya son derece şaşırtıcı gerçekler çıkıyor. Müge Anlı’nın yayınlanan yeni bölümünde 20 yaşında olan Pınar, annesinin 2013 yılından bu yana kayıp olduğunu ve kendisine ne olduğunu bilmek istediğini ifade etti. Müge Anlı ise kızın bu kararı karşısında duygularına engel olamadı.
Babasını daha annesi 18 yaşındayken kaybeden ve annesinin 2 çocukla ortada kaldığını dile getiren Pınar Hanım, annesinin 8 yıl önce kaybolduğunu ve nerede olduğunu merak ettiğini ifade etti. Yaptığı açıklamalarla Müge Anlı’da büyük bir yankı uyandıran Pınar Hanım annesinin yaşadığına dair olan tüm umudunu kaybettiğini dile getirdi. Annesi kaybolduğunda 13 yaşında olduğunu belirten Pınar Hanım, tüm dikkatleri üzerine çekti.
2 çocuk annesi olan Gülşen Hanım’ın 2013 yılında Karaman’da kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Kaybolduğu sırada henüz 28 yaşında olan Gülşen Hanım’ın kızı Pınar, “O zamanlar çok küçük yaşlardaydık. Aradan tam 7 yıl geçti ve hiçbir hareketi yok. Bankada parası vardı onu bile çekmemiş. Evden vedalaşarak çıktı ve balkondan baktığımda dolmuşa binerek evden uzaklaştı!” sözlerini dile getirdi.
16 Şub 2021 - 18:51 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.