Müge Anlı’da 20 Yaşındaki Kızın Feryadı! Tüm Ülkeyi Yasa Boğdu! Babası Öldü, Annesi ise 8 Yıl Önce… Ortaya Çıkan Gerçek Tir Tir Titretti!

Babasını daha annesi 18 yaşındayken kaybeden ve annesinin 2 çocukla ortada kaldığını dile getiren Pınar Hanım, annesinin 8 yıl önce kaybolduğunu ve nerede olduğunu merak ettiğini ifade etti. Yaptığı açıklamalarla Müge Anlı’da büyük bir yankı uyandıran Pınar Hanım annesinin yaşadığına dair olan tüm umudunu kaybettiğini dile getirdi. Annesi kaybolduğunda 13 yaşında olduğunu belirten Pınar Hanım, tüm dikkatleri üzerine çekti.

2 çocuk annesi olan Gülşen Hanım’ın 2013 yılında Karaman’da kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Kaybolduğu sırada henüz 28 yaşında olan Gülşen Hanım’ın kızı Pınar, “O zamanlar çok küçük yaşlardaydık. Aradan tam 7 yıl geçti ve hiçbir hareketi yok. Bankada parası vardı onu bile çekmemiş. Evden vedalaşarak çıktı ve balkondan baktığımda dolmuşa binerek evden uzaklaştı!” sözlerini dile getirdi.