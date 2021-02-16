Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Başlamadan Bitti! Çiftin Son Hareketi Her Şeyi Ortaya Çıkarttı! Bu Kez Çift Sustu Paylaşımlar Konuştu! Artık Erçel ve Bürsin Devri Kapandı…
Kuşkusuz son dönemlerin en beğenilen ve konuşulan dizi çiftleri arasında yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin safhasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son zamanlarda bir dargın bir barışık olduğu iddia edilen çift, sosyal medya hesapları üzerinden ayrı ayrı paylaşımlar yaptı. Ne yorum atıldı ne de kare de yer aldı. O paylaşım çiftin başlamadan biten ilişkisinin resmen kanıtı oldu. Neler oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinin altın oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında ardı arkası kesilmeyen haberler çıkmaya devam ediyor. Çiftin son zamanlarda birlikte paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmazken, yeni paylaşımları tüm dengeleri değiştirdi. O paylaşım beraberinde farklı konuları getirerek, tüm dengeleri değiştirdi. Milyonlarca kişi gördükleri paylaşımlar karşısında üzüntülerine engel olamadı.
Geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in kavgalı oldukları ve aralarına mesafe koydukları sosyal medya söylentileri arasında yer almıştı. Bu durum çiftten daha çok sevenlerini etkilemişti. Fakat konu hakkında açıklama yapan Kerem Bürsin, öyle bir şey olmadığını dile getirmişti. Fakat ikilinin son paylaşımı gerçekleri gün yüzüne çıkardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.