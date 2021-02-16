Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Başlamadan Bitti! Çiftin Son Hareketi Her Şeyi Ortaya Çıkarttı! Bu Kez Çift Sustu Paylaşımlar Konuştu! Artık Erçel ve Bürsin Devri Kapandı…

Sen Çal Kapımı dizisinin altın oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında ardı arkası kesilmeyen haberler çıkmaya devam ediyor. Çiftin son zamanlarda birlikte paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmazken, yeni paylaşımları tüm dengeleri değiştirdi. O paylaşım beraberinde farklı konuları getirerek, tüm dengeleri değiştirdi. Milyonlarca kişi gördükleri paylaşımlar karşısında üzüntülerine engel olamadı.

Geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in kavgalı oldukları ve aralarına mesafe koydukları sosyal medya söylentileri arasında yer almıştı. Bu durum çiftten daha çok sevenlerini etkilemişti. Fakat konu hakkında açıklama yapan Kerem Bürsin, öyle bir şey olmadığını dile getirmişti. Fakat ikilinin son paylaşımı gerçekleri gün yüzüne çıkardı.