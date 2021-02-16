Esra Erol’da ‘Bu Kadar da Olmaz’ Dedirten Ahlaksızlık! “Kadına Yazık…” Kocası Asker Arkadaşım Dedi, Kendi Nişanına Gitti!

Eşi Mehmet G’yi aramak için Esra Erol’a gelen Sevda Hanım, bir yuva kurduğunu fakat beklenmedik bir şekilde elinin ihanetine uğradığını dile getirdi. Sevda Hanım’ın kayınvalidesi ise canlı yayına bağlanarak Mehmet Bey’in Sevda’yla nişanlandığı sırada aklında başka bir evlilik planı yaptığını ifade etti. Canlı yayına bağlanan Mehmet G, eşiyle görüşeceğini söyleyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

8 yıldır evli olan Mehmet Bey ve Sevda Hanım, tüm dikkatleri üzerine çekti. Şimdi 6,5 yaşında bir oğlu olduğunu dile getiren Sevda Hanım, “Çocuğum 4 yıldır babasını görmüyor. Ben oğluma hamileyken o arkadaşımın düğününe diye kendi nişanına gitti. Güya kimse eşini ve çocuklarını getirmeyecekmiş bana öyle söyledi. Hatta ben bu durumu öğrendiğimde ‘kuma olarak kabul et, sen büyük eşsin. Sana hizmetçi getirdim’ dedi bana!” sözlerini dile getirdi.