Esra Erol’da ‘Bu Kadar da Olmaz’ Dedirten Ahlaksızlık! “Kadına Yazık…” Kocası Asker Arkadaşım Dedi, Kendi Nişanına Gitti!
Bugüne kadar birçok olayı çözüme kavuşturan Esra Erol, ekranlarda ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Programın yayınlanan son bölümünde stüdyoya gelen Sevda G, eşinin 4 yıl önce kendisini ve oğlunu terk ettiğini dile getirdi. Bunun yanı sıra çok çarpıcı bir açıklamada bulunan Sevda Hanım, eşinin askerlik arkadaşının düğününe gittiğini söyleyerek aslında kendi nişanına gittiğini belirtti. Bu bilginin ardından milyonlar sinirlerine engel olamadı.
Eşi Mehmet G’yi aramak için Esra Erol’a gelen Sevda Hanım, bir yuva kurduğunu fakat beklenmedik bir şekilde elinin ihanetine uğradığını dile getirdi. Sevda Hanım’ın kayınvalidesi ise canlı yayına bağlanarak Mehmet Bey’in Sevda’yla nişanlandığı sırada aklında başka bir evlilik planı yaptığını ifade etti. Canlı yayına bağlanan Mehmet G, eşiyle görüşeceğini söyleyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.
8 yıldır evli olan Mehmet Bey ve Sevda Hanım, tüm dikkatleri üzerine çekti. Şimdi 6,5 yaşında bir oğlu olduğunu dile getiren Sevda Hanım, “Çocuğum 4 yıldır babasını görmüyor. Ben oğluma hamileyken o arkadaşımın düğününe diye kendi nişanına gitti. Güya kimse eşini ve çocuklarını getirmeyecekmiş bana öyle söyledi. Hatta ben bu durumu öğrendiğimde ‘kuma olarak kabul et, sen büyük eşsin. Sana hizmetçi getirdim’ dedi bana!” sözlerini dile getirdi.
16 Şub 2021 - 20:42 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.