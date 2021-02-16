Demet Akalın Angelina Jolie’ye Kafa Tuttu! Artık Amerikan Filmlerinde Boy Gösterecek! "Benzerlik, Yüz Hatları Aynı!"

Koronavirüse yakalanmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Binlerce kişi ünlü şarkıcıyı yakın takibe alarak her paylaşımından haberdar olmak istiyor. Fakat Demet Akalın bu sefer öyle bir paylaşım yaptı ki herkes büyük bir şok yaşadı. Bir arkadaşının Demet Akalın’a moral olsun diye gönderdiği o fotoğrafta Demet Akalın ve Angelina Jolie’nin benzerliği akıllara durgunluk verdi.

Yaptığı her paylaşımıyla gündemde büyük bir yankı uyandıran Demet Akalın, yine dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları ise o paylaşımı gördükten sonra şaşkınlığına engel olamadı. Demet Akalın ve Angelina Jolie arasındaki benzerlik tüm dengeleri değiştirdi. O paylaşımın ardından binlerce kişi ünlü şarkıcının bundan sonra Amerikan filmlerinde boy göstereceğini iddia etti.