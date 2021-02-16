Fenomen Gelin Hanife Gürdal Hüngür Hüngür Ağladı! Eşiyle Ayrılma Sebebini Gözyaşıyla Anlattı! "Namus Bekçisi..."

Evlilik programlarında kapalı olarak tanınan ve sonrasında başını açma kararıyla gündemde büyük bir yankı uyandıran fenomen gelin Hanife Gürdal, geçen yıl Kemal Ayvaz’la dünya evine girmiş ve oldukça mutlu olduğunu ifade etmişti. Fakat fenomen gelin geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıklarını dile getirmişti. Milyonlarca kişi bu olayın altında yatan gerçeği öğrenmek istedi. Bir programa katılan Hanife Gürdal ise olayı gözyaşları içerisinde anlattı.

Mutlu olduğu zamanları ve gittiği her yeri sosyal medya hesabında paylaşan fenomen gelin Hanife Gürdal, tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve takipçileri tarafından yakın takibe alınmıştı. Fenomen gelin geçen gün eşi Kemal Ayvaz’la olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Lerzan’la Çok Mutlu programına konuk olan Hanife Gürdal, boşanma gerekçesini gözyaşları içerisinde anlattı.