Ankara Koronavirüste Büyük Müjde! Maske Cezası Resmen Kaldırıldı! Sıra Kısıtlamalara Geldi!

Tüm Türkiye düşen vaka sayılarının ardından rahat bir nefes alarak yönünü tedbir ve kısıtlamaların ne zaman biteceğine çevirmişti. Fakat mutasyonlu virüsün ortaya çıkması tüm dengeleri değiştirdi. Milyonlarca kişi yaşanan bu durum karşısında üzüntüsüne engel olamadı. Fakat restoran ve kafa gibi işletmelerin Mart ayında açılacağı iddia edildi. Henüz konu hakkında net bir açıklama gelmedi.

Hemen hemen birçok kısıtlamanın yeniden derleneceğini düşünen Ankaralı vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı hakkında nasıl bir yol izleneceğini merak etmeye başladı. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanı’ndan net bir açıklama gelmese de uzmanlar sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmayacağını fakat saatlerinin esnetileceğini iddia etti. Bu kapsamda ise tüm dikkatler verilecek karara çevrildi.