Ankara Koronavirüste Büyük Müjde! Maske Cezası Resmen Kaldırıldı! Sıra Kısıtlamalara Geldi!
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kapsamında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son zamanlarda mutasyonlu virüsünde ülkemizde boy göstermeye başlamasıyla beraber milyonlarca kişi büyük bir tedirginlik yaşamış ve sürecin nasıl ilerleyeceğini merak etmişti. Tüm bunlar bir yana geçtiğimiz gün maske cezası hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişmenin ardından binlerce kişi, “Maske cezası kalktı mı?” sorgusuna yanıt aradı.
Tüm Türkiye düşen vaka sayılarının ardından rahat bir nefes alarak yönünü tedbir ve kısıtlamaların ne zaman biteceğine çevirmişti. Fakat mutasyonlu virüsün ortaya çıkması tüm dengeleri değiştirdi. Milyonlarca kişi yaşanan bu durum karşısında üzüntüsüne engel olamadı. Fakat restoran ve kafa gibi işletmelerin Mart ayında açılacağı iddia edildi. Henüz konu hakkında net bir açıklama gelmedi.
Hemen hemen birçok kısıtlamanın yeniden derleneceğini düşünen Ankaralı vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı hakkında nasıl bir yol izleneceğini merak etmeye başladı. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanı’ndan net bir açıklama gelmese de uzmanlar sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmayacağını fakat saatlerinin esnetileceğini iddia etti. Bu kapsamda ise tüm dikkatler verilecek karara çevrildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.