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- 17 Şub 2021 - 09:17 G: 17 Şub 2021 - 09:32

Müge Anlı Ekibine Fırçayı Çekti! Katil Zanlısı Şok Etkisi Yarattı! Gerçekler Tam Tersiymiş...

ATV ekranlarında yayınlanan ve hemen hemen her olayıyla gündemden düşmeyen Müge Anlı, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanan son bölümünde Müge Anlı sinirlerine hakim olamayarak ekini fena halde azarladı. O sahneler milyonlar üzerinde şok etkisi yaratırken katil zanlısı şok etkisi yarattı. Müge Anlı’nın başından beri söylediği gerçek aslında tam tersiymiş…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanların en çok izlenen ve takdir gören programlarından birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni olaylar yaşanarak uzun süre gündemde kalmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra canlı yayın esnasında bir şey fark eden Müge Anlı, ekibinin bu durumu düzeltmediğini anlayınca çılgına döndü. Milyonlarca kişi Müge Anlı’yı böylesine sinirli gördüğü için şaşkınlığına engel olamadı. Meğer o katil zanlısı…

Müge Anlı’da gündeme gelen 7 yaşındaki İkranur olayı hakkında detayları inceleyen ünlü sunucu, katil zanlısının amcası olduğunu dile getirmişti. Fakat canlı yayında öyle bir sahne yaşandı ki Müge Anlı tüm bildiklerini unuttu. Bu durumu fark ettiği zaman ise canlı yayın sırasında ekip arkadaşlarına oldukça sert çıkıştı. O sahnelerde ise herkes büyük bir şok yaşadı.

17 Şub 2021 - 09:17 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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