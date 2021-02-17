Müge Anlı' Yine mi İhanete Uğruyor! Arif Hoca Hakkında Çıkan O İddia Şok Etti! İşler Karışıyor...

Son günlerde gündemde sık sık yer alan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılmasıyla beraber dikkatleri üzerine çeken Arif Verimli safhasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişmenin ardından milyonlarca kişi şaşkınlığına engel olamadı. Arif Verimli’nin yeni kararı tüm dengeleri değiştirdi. Bunun yanı sıra geçtiğimiz gün Twitter hesabı üzerinde bir takipçisinin sorusuna yanıt veren Verimli, Şevki Hoca’ya kırgın olduğunu ifade etmişti.

Normalde programda gündeme gelen olaylarla sık sık konuşulan Müge Anlı, bu sefer programdan ayrılan Arif verimli hakkında konuşulmaya başladı. Uzun süredir gündemde yer alan ve Şevki Hoca’yla aralarında kırgınlık olduğu belirtilen Arif Verimli sonunda bu söylentileri doğrulamış ve kendisine kırgın olduğunu ifade etmişti. Arif Verimli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı’dan ayrıldı ama artık orada…