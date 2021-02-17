Müge Anlı' Yine mi İhanete Uğruyor! Arif Hoca Hakkında Çıkan O İddia Şok Etti! İşler Karışıyor...
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olayların yanı sıra birkaç gündür farklı olaylar gündeme geliyor ve milyonlarca kişi şaşkınlığına engel olamıyor. Programın psikiyatristi olan Prof. Dr. Arif Verimli Twitter hesabı üzerinden ayrıldığına dair açıklama yapmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat bugün öyle bir bilgi geldi ki Müge Anlı’ya resmen kardeş ihaneti yaşatıldı.
Son günlerde gündemde sık sık yer alan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılmasıyla beraber dikkatleri üzerine çeken Arif Verimli safhasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişmenin ardından milyonlarca kişi şaşkınlığına engel olamadı. Arif Verimli’nin yeni kararı tüm dengeleri değiştirdi. Bunun yanı sıra geçtiğimiz gün Twitter hesabı üzerinde bir takipçisinin sorusuna yanıt veren Verimli, Şevki Hoca’ya kırgın olduğunu ifade etmişti.
Normalde programda gündeme gelen olaylarla sık sık konuşulan Müge Anlı, bu sefer programdan ayrılan Arif verimli hakkında konuşulmaya başladı. Uzun süredir gündemde yer alan ve Şevki Hoca’yla aralarında kırgınlık olduğu belirtilen Arif Verimli sonunda bu söylentileri doğrulamış ve kendisine kırgın olduğunu ifade etmişti. Arif Verimli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı’dan ayrıldı ama artık orada…
17 Şub 2021 - 13:28 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.