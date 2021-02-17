Masumlar Apartmanı Bu Sefer Çok Şaşırttı! İlk Kez Böylesi Geride Kaldı! Seyirciler Diziden Sıkılmaya Başladı…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı sevenlerine büyük bir şok yaşattı. Sevilerek izlenen diziler arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisi Salı akşamında geride kalarak milyonları şaşırttı. Seyircileri ise bu durum karşısında düşüncelerini paylaştı. Durum hiç iç açıcı değil…
Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk günden beri seyirciler tarafından çok sevilen diziler arasında yerini almıştı. Gerek performansıyla gerekse hikayesiyle seyircileri ekranlara kilitlemeye başaran dizide dün beklenilen olmadı ve ilk kez geride kalarak milyonları şok uğrattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeyse durumlar tam tersi oldu.
Sezonun en iyi reytinglerine ulaşan Masumlar Apartmanı dizisi her hafta yeni bir rekora imza atıyordu. Fakat son yayınlanan bölümde ise beklenilen tam tersi oldu ve durum sevenlerini şaşırttı. Salı akşamının sevilen dizileri arasında yerini alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi şaşırttı ve büyük bir atağa geçti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.