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- 17 Şub 2021 - 13:53 G: 17 Şub 2021 - 14:06

Masumlar Apartmanı Bu Sefer Çok Şaşırttı! İlk Kez Böylesi Geride Kaldı! Seyirciler Diziden Sıkılmaya Başladı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı sevenlerine büyük bir şok yaşattı. Sevilerek izlenen diziler arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisi Salı akşamında geride kalarak milyonları şaşırttı. Seyircileri ise bu durum karşısında düşüncelerini paylaştı. Durum hiç iç açıcı değil…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk günden beri seyirciler tarafından çok sevilen diziler arasında yerini almıştı. Gerek performansıyla gerekse hikayesiyle seyircileri ekranlara kilitlemeye başaran dizide dün beklenilen olmadı ve ilk kez geride kalarak milyonları şok uğrattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeyse durumlar tam tersi oldu.

Sezonun en iyi reytinglerine ulaşan Masumlar Apartmanı dizisi her hafta yeni bir rekora imza atıyordu. Fakat son yayınlanan bölümde ise beklenilen tam tersi oldu ve durum sevenlerini şaşırttı. Salı akşamının sevilen dizileri arasında yerini alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi şaşırttı ve büyük bir atağa geçti.

17 Şub 2021 - 13:53 Ankara- Magazin

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