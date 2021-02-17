Hande Erçel Paraya Para Demeyecek! Mimarlık Şirketi Anlaşmayı Bozarsa 'Yandı'! Büyük Kaos O Zaman Çıkacak...
Son zamanlarda en çok konuşulan isimler arasında olan Hande Erçel, zaman zaman birçok programa konu oluyor ve yaptığı açıklamalarla beraber gündemde uzun soluklu yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde oldukça maliyetli bir villa satın alan güzel oyuncu, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında ise bu konuyla ilgili son derece çarpıcı bir detaya değinildi. Hande Erçel’in mimarlık şirketiyle yaptığı anlaşması dengeleri değiştirdi.
Sen Çal Kapımı dizisinden önce birçok projede yer alan Hande Erçel geçmiş zamana oranla şimdilerde daha popüler bir genç oyuncu olarak ekranlarda yer almaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, bir paylaşım yapmış ve yeni evinin hazırlık aşamasında olduğunu milyonlara duyurmuştu. Hatta Hande Erçel’in evinin değerinin 10 milyon TL olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların yanı sıra Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Hande Erçel hakkında son derece çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Yeni aldığı villasıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının en sık konuştuğu isimler arasına girdi. Ünlü oyuncunun her hareketi takip edilirken mimarlık şirketiyle bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Bu anlaşmanın feshi dışında Erçel’in çok ciddim meblağlar kazanacağı belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.