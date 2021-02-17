Hande Erçel Paraya Para Demeyecek! Mimarlık Şirketi Anlaşmayı Bozarsa 'Yandı'! Büyük Kaos O Zaman Çıkacak...

Sen Çal Kapımı dizisinden önce birçok projede yer alan Hande Erçel geçmiş zamana oranla şimdilerde daha popüler bir genç oyuncu olarak ekranlarda yer almaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, bir paylaşım yapmış ve yeni evinin hazırlık aşamasında olduğunu milyonlara duyurmuştu. Hatta Hande Erçel’in evinin değerinin 10 milyon TL olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların yanı sıra Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Hande Erçel hakkında son derece çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Yeni aldığı villasıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının en sık konuştuğu isimler arasına girdi. Ünlü oyuncunun her hareketi takip edilirken mimarlık şirketiyle bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Bu anlaşmanın feshi dışında Erçel’in çok ciddim meblağlar kazanacağı belirtildi.