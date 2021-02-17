İbo Show'a Katıldı, Hayatı U Dönüşü Yaptı! O Zaman Kazak Pantolon Şimdi Servet Taşıdı! "Nöbetçi Konuk!"

Ekran başındaki seyircilerin 9 yıldır merak ve özlemle beklediği İbo Show, sonunda yayın hayatına başlamış ve her hafta getirdiği farklı konuklarla beraber milyonları büyük bir heyecanın içerisine sürüklemişti. Programın bu hafta yayınlanan bölümünde son derece çarpıcı açıklamalarla yer verildi. İbrahim Tatlıses ve o isim arasında geçen konuşmalar tüm gerçekleri ortaya serdi.

İbo Show’un yayınlanan 13. bölümüne gelen konuklar Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkan, Ümit Saygın ve Ege oldu. Son derece renkli anların yaşandığı bölümde bir o kadar da hüzün dolu anlar yaşandı. Fakat programda öyle bir olay gündeme geldi ki İbrahim Tatlıses ve o isim tüm gerçeklerin ortaya çıkmasına vesile oldu. O konuşmanın ardından İbo Show, sosyal medyada deprem etkisi yarattı.