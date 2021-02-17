İbo Show'a Katıldı, Hayatı U Dönüşü Yaptı! O Zaman Kazak Pantolon Şimdi Servet Taşıdı! "Nöbetçi Konuk!"
Star TV’de yayınlanan ve yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen İbo Show programında zaman zaman gündeme düşen birçok olay yaşanıyor. Programın geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde o isim öyle bir açıklama yaptı ki milyonlarca kişi şaşkınlığına engel olamadı. O zamanlar daha yeni yeni yıldızı parlayan şarkıcının hayatının İbo Show’la değiştiği ortaya çıktı. O zamanlar sadece kazak ve pantolon vardı. Şimdi ise bir servet…
Ekran başındaki seyircilerin 9 yıldır merak ve özlemle beklediği İbo Show, sonunda yayın hayatına başlamış ve her hafta getirdiği farklı konuklarla beraber milyonları büyük bir heyecanın içerisine sürüklemişti. Programın bu hafta yayınlanan bölümünde son derece çarpıcı açıklamalarla yer verildi. İbrahim Tatlıses ve o isim arasında geçen konuşmalar tüm gerçekleri ortaya serdi.
İbo Show’un yayınlanan 13. bölümüne gelen konuklar Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkan, Ümit Saygın ve Ege oldu. Son derece renkli anların yaşandığı bölümde bir o kadar da hüzün dolu anlar yaşandı. Fakat programda öyle bir olay gündeme geldi ki İbrahim Tatlıses ve o isim tüm gerçeklerin ortaya çıkmasına vesile oldu. O konuşmanın ardından İbo Show, sosyal medyada deprem etkisi yarattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.