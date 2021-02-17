Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta? 17 Şubat Yasaklar Kalkıyor Mu? Kafeler Açılacak Mı, Kısıtlamalar Gevşeyecek Mi?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uzun zamandır devam eden Covid-19 salgını ile mücadelede önemli gelişmeler kaydedildi. Mutant virüs tehlikesine rağmen Türkiye’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbir ve yasakların olumlu sonuçları kendisini göstermeye başladı. Salgının ikinci dalgasının etkili olmasından bu yana alınan sert tedbir kararları vaka sayıları üzerinde etkili olmaya başladı. Aralık ayının başından bu yana uygulanan sokağa çıkma yasakları, kafe ve restoranların kapatılması gibi önlemlerin tam anlamı ile uygulanmasının sonucu olarak son aylarda vaka sayılarında ciddi düşüşler meydana geldi.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin yanı sıra aşı takviminde de planlandığı şekilde ilerlenmesi normalleşme adımlarının önünü açtı. Vaka sayılarının düşmesi ve aşı çalışmalarının hızlanması ile beraber Türkiye’de yakın zamanda normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Bir süredir normalleş tarihlerini takip eden vatandaşlar, kafe ve restoranların açılışı ile sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağı tarihi öğrenmek için kabine toplantısını bekliyor.