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- 17 Şub 2021 - 17:13 G: 17 Şub 2021 - 17:20

Hastalıkla Cebelleşen Neslihan Atagül, Son Haliyle Şok Etti! Sosyal Medya Bu Görsellerle Çalkalandı!

Geçtiğimiz aylardan bu yana sağlık sorunlarından dolayı sık sık gündemde yer alan Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmasının ardından sevenlerini büyük bir üzüntünün içerisine sürüklemişti. Son zamanlarda ünlü oyuncunun biraz daha toparlaması ve iyileşme yolunda ilerleme kaydetmesi milyonların yüreğine su serpmişti. Neslihan Atagül’ün son hali ise herkesi şok etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmasının ardından başrole hayat verdiği Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Neslihan Atagül, izleyici kitlesi üzerinde uzun süre etki bıramıştı. Binlerce kişi Neslihan Atagül’ün bu ayrılığını bir türlü kabullenememiş ve diziye yeniden dönmesi gerektiğini dile getirmişti. Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başlayan Neslihan Atagül’den yeni bir paylaşım geldi. Son hali ise herkesi şaşkına çevirdi.

Yakalandığı hastalığın ardından uzmanlar ve doktorlardan ciddi uyarılar alan ve ölüm riski olduğu söylenen Neslihan Atagül, milyonlarca takipçisini inanılmaz bir korkunun içerisine sürüklemişti. Günden güne iyiye gitmeye başlayan ve dinlenme kararıyla ekranlardan uzak kalan Neslihan Atagül, yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun o halleri tüm dikkatleri üzerine çekti.

17 Şub 2021 - 17:13 Ankara- Magazin

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