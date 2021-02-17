Hastalıkla Cebelleşen Neslihan Atagül, Son Haliyle Şok Etti! Sosyal Medya Bu Görsellerle Çalkalandı!
Geçtiğimiz aylardan bu yana sağlık sorunlarından dolayı sık sık gündemde yer alan Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmasının ardından sevenlerini büyük bir üzüntünün içerisine sürüklemişti. Son zamanlarda ünlü oyuncunun biraz daha toparlaması ve iyileşme yolunda ilerleme kaydetmesi milyonların yüreğine su serpmişti. Neslihan Atagül’ün son hali ise herkesi şok etti.
Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmasının ardından başrole hayat verdiği Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Neslihan Atagül, izleyici kitlesi üzerinde uzun süre etki bıramıştı. Binlerce kişi Neslihan Atagül’ün bu ayrılığını bir türlü kabullenememiş ve diziye yeniden dönmesi gerektiğini dile getirmişti. Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başlayan Neslihan Atagül’den yeni bir paylaşım geldi. Son hali ise herkesi şaşkına çevirdi.
Yakalandığı hastalığın ardından uzmanlar ve doktorlardan ciddi uyarılar alan ve ölüm riski olduğu söylenen Neslihan Atagül, milyonlarca takipçisini inanılmaz bir korkunun içerisine sürüklemişti. Günden güne iyiye gitmeye başlayan ve dinlenme kararıyla ekranlardan uzak kalan Neslihan Atagül, yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun o halleri tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.